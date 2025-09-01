Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve, è ufficiale l'arrivo di Openda dal Lipsia: le cifre dell'operazione bianconera

Altra pedina per l'attacco di Igor Tudor: il belga arriva in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni
Juve, è ufficiale l'arrivo di Openda dal Lipsia: le cifre dell'operazione bianconera© Juventus FC via Getty Images
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'ufficialità di Zhegrova, è arrivata anche quella di Lois Openda: l'attaccante belga è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus. L'attaccante classe 2000 arriva dal Lipsia.

Juventus, ufficiale l'arrivo di Openda dal Lispia

Questo il comunicato apparso sul sito del club bianconero: "La Juventus annuncia un nuovo rinforzo per il suo reparto offensivo: Loïs Openda è ufficialmente un giocatore bianconero. Attaccante belga classe 2000, Openda arriva a Torino, dopo essersi messo in luce in Europa per velocità, potenza e grande fiuto del gol".

Le cifre dell'operazione

Di seguito, invece, le cifre ufficiali dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società RB Leipzig per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ikoma-Loïs Openda, a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 40,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori per € 1,7 milioni".

 

 

 

