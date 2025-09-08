Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Israele-Italia, Lazio, Roma e Italbasket: le ultimissime

La probabile formazione di Gattuso. Insigne è nella Capitale, la trattativa entra nel vivo. Le parole di Koné in Francia. Gallinari lascia ufficialmente la Nazionale
2 min

 

 

Dopo il 5-0 sull'Estonia, prosegue il cammino dell'Italia del ct Gennaro Gattuso nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Israele, stasera alle 20.45. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.

Lotito è rientrato ieri da Cortina. Insigne è a Roma da sabato. Ha messo in stand-by ogni altra proposta, vuole riabbracciare Sarri. Si sono già sentiti, entrambi aspettano il via libera della società. Il patron ha incontrato D’Amico, manager di Insigne, è stato il contatto della svolta. Si potrebbe ragionare su un contratto di un anno più opzione fino al 2027, con ingaggio sulla base di 2 milioni.

Manu Koné in Francia risponde ai giornalisti sulle voci riguardanti il fatto che dovrebbe lasciare la Roma per crescere. In conferenza post gara contro l'Ucraina ha detto: "Alla Roma va tutto bene. Sono molto contento di giocare per questo club. Non ho paura di dirlo:  è una delle poche squadre che ha davvero dimostrato fiducia in me durante il mercato".

Danilo Gallinari lascia ufficialmente la Nazionale Italiana di basket. Il cestista ha parlato dopo la sconfitta dell'Italia contro la Slovenia a Eurobasket: "Cosa dico alla nuova generazione? Siamo in ottime mani. Sarà emozionante, bello per me continuare a guardarli in televisione".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air