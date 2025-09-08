Israele-Italia, Lazio, Roma e Italbasket: le ultimissime

Dopo il 5-0 sull'Estonia, prosegue il cammino dell'Italia del ct Gennaro Gattuso nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Israele, stasera alle 20.45. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.

Lotito è rientrato ieri da Cortina. Insigne è a Roma da sabato. Ha messo in stand-by ogni altra proposta, vuole riabbracciare Sarri. Si sono già sentiti, entrambi aspettano il via libera della società. Il patron ha incontrato D’Amico, manager di Insigne, è stato il contatto della svolta. Si potrebbe ragionare su un contratto di un anno più opzione fino al 2027, con ingaggio sulla base di 2 milioni.

Manu Koné in Francia risponde ai giornalisti sulle voci riguardanti il fatto che dovrebbe lasciare la Roma per crescere. In conferenza post gara contro l'Ucraina ha detto: "Alla Roma va tutto bene. Sono molto contento di giocare per questo club. Non ho paura di dirlo: è una delle poche squadre che ha davvero dimostrato fiducia in me durante il mercato".

Danilo Gallinari lascia ufficialmente la Nazionale Italiana di basket. Il cestista ha parlato dopo la sconfitta dell'Italia contro la Slovenia a Eurobasket: "Cosa dico alla nuova generazione? Siamo in ottime mani. Sarà emozionante, bello per me continuare a guardarli in televisione".