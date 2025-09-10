Napoli, Wesley, Vardy e Baccaglini: le ultimissime

"Lukaku? Ci siamo sentiti ieri, il suo iter procede bene. Neres ha avuto un affaticamento in fase di rifinitura, abbiamo preferito non rischiarlo. Buongiorno è recuperato. Rrahmani? Potrebbe tornare contro il Pisa". Così il responsabile dello staff sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, ai microfoni di Radio CRC.

Wesley ha saltato la partita che la nazionale brasiliana ha perso per 1-0 con la Bolivia nella notte scorsa. L'esterno della Roma non è andato neanche in panchina per un problema a una coscia, stando a quanto scrivono in Brasile. Le sue condizioni saranno valutate a Trigoria al suo ritorno nella Capitale.

"Perché ho scelto la Cremonese? Ho valutato diversi aspetti, in primis la mia famiglia. Ho parlato con Nicola in videochiamata e, guardandolo negli occhi, ho percepito la passione. Lavoro duro per farmi trovare pronto ogni volta che ci sarà bisogno. Voglio zittire chi dubita di me e dare battaglia insieme ai miei compagni per raggiungere i risultati". Così Jamie Vardy nel giorno della sua presentazione ufficiale.

Paul Baccaglini, ex inviato della trasmissione televisiva Le Iene e presidente del Palermo per cinque mesi nel 2017, è stato trovato morto oggi nella sua casa di Segrate, a Milano. Aveva 41 anni. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri, la Procura di Milano ha disposto l'autopsia.