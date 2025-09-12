Akanji, Gagliardini, F1 e tennis: le ultimissime

Colpo di mercato dell'Inter nell'ultimo giorno di trattative (e dopo un ammiccamento con il Milan),si appresta a debuttare nel nostro campionato. "Ho scelto l’Inter perché è uno dei migliori club in Europa, più facile di così - le parole del calciatore in un'intervista esclusiva a Dazn -anche da bambino, la mia prima maglietta è stata quella di

Il Verona pesca dagli svincolati: Roberto Gagliardini è un nuovo giocatore dell'Hellas. Ufficiale il tesseramento dell'ex centrocampista del Monza, che è a disposizione di Paolo Zanetti.

Il deludente weekend di Monza ha lasciato la Ferrari con tanti dubbi per il futuro. E sulla situazione attuale della Scuderia di Maranello si è espresso duramente Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Rossa, durante l'anteprima mondiale di "Luca: Seeing Red", il documentario dedicato alla sua vita. "La cosa che mi dispiace oggi è vedere una Ferrari che non ha un leader. Non c'è una leadership, e soprattutto vedo che manca un'anima forte e determinata", l'allarme lanciato dall'ex presidente.

Tathiana Garbin, capitana della nazionale femminile di tennis, ha convocato la giovane Tyra Grant per le Billie Jean King Cup Finals in programma dal 16 al 21 settembre sui campi a Shenzhen in Cina. La 17enne tennista italo-americana, nata a Roma il 12 marzo del 2008, è alla prima convocazione assoluta nella squadra azzurra dopo aver scelto di giocare per il nostro Paese nella scorsa primavera.