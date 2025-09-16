Lautaro, Champions League, Juve e basket: le ultimissime

Lautaro Martinez salta la rifinitura alla vigilia della sfida tra Ajax ed Inter, che segnerà l'esordio della squadra di Cristian Chivu in questa edizione della Champions League. Dopo aver giocato poco più di un'ora contro la Juve, l'argentino ha lavorato in palestra nella mattinata odierna, non allenandosi con il resto del gruppo in vista della trasferta di Amsterdam.

Novità regolamentari per le competizioni Uefa per club a partire dalla stagione 2025/26. Il Comitato Esecutivo, riunito a Tirana, ha approvato una modifica che consente “la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di campo con infortunio o malattia a lungo termine durante la fase di campionato fino alla 6ª giornata inclusa”, come spiega una nota ufficiale.

A tre giorni dalla pirotecnica vittoria contro l'Inter, la Juventus di Igor Tudor fa il suo esordio in questa edizione della Champions League, ospitando il Borussia Dortmund di Kovac all'Allianz Stadium di Torino. Juve-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Achille Polonara ha trovato un donatore compatibile, e dunque potrà sottoporsi ad un trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide. A darne la notizia è stato lo stesso cestista azzurro, già pronto alle ultime visite e poi il ricovero: "È una ragazza americana compatibile al 90%. Sono stato fortunato. C’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito".