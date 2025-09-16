Juve, Allegri, tennis e volely: le ultimissime

Juventus e Borussia Dortmund pareggiano 4-4 nella prima giornata di Champions League.

Una giornata di squalifica e ammenda di diecimila euro. Questa la decisione del Giudice Sportivo per Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero è stato espulso nel finale della partita vinta dal Milan contro il Bologna in seguito al rigore inizialmente assegnato per un fallo subito da Nkunku e quindi revocato in seguito a revisione al var. Allegri non sarà così in panchina per la sfida dei rossoneri sul campo dell’Udinese.

L'Italia vola in semifinale di Billie Jean King Cup. Le Azzurre - campionesse in carica - capitanate da Tathiana Garbin, superano la Cina ai quarti e staccano il pass per il penultimo atto della rassegna iridata.

Dopo l'esordio vincente degli azzurri contro l'Algeria per 3-0, l’Italvolley, campione del mondo in carica, ha perso contro il Belgio per 3-2 ai Mondiali. Si tratta di una sconfitta che permette agli avversari di volare in testa al girone. L'Italia proverà a staccare il pass contro l'Ucraina nel prossimo match.