Milan, Allegri sull'espulsione: "Ho avuto da ridire con il quarto uomo..."

A San Siro contro il Bologna , si è scatenata la furia di Massimiliano Allegri . L'episodio chiave arriva nel finale, quando l'arbitro, dopo il check al monitor, revoce il rigore inizialmente concesso dopo il contatto in area tra Freuler e Nkunku. L'allenatore del Milan va a discutere con il quarto ufficiale che segnala quanto detto da Allegri all'arbitro che decide di espellerlo . L'ex Juve parte, si toglie la giacca e torna dal quarto ufficiale, prima di dirigersi verso gli spogliatoi. L'allenatore del Milan ha commentato così l'episodio ai microfoni di Dazn: "In quel momento lì ho avuto da ridire, anche se niente di che, con il quarto uomo. Per fortuna la giacca si è salvata" . In conferenza, sull'episodio del rigore, ha aggiunto: "Non mi sono fatto idee perchè non ho rivisto. Se Fabbri ha deciso al Var che il rigore non c'era, era giusto che lo togliesse ".

Milan, le parole di Allegri

L'allenatore a Dazn ha poi continuato parlando dell'infortunio di Maignan: "A Udine credo che non ci sarà il polpaccio è pericoloso. Terracciano ha fatto un bel debutto, Torriani è giovane e bravo. L'importante è avere lo spirito giusto come questa sera, un passettino alla volta con molta calma". Impossibile non parlare di Luka Modric, che segna il suo primo gol con la maglia del Milan e decide la partita: "Modric è un ragazzo umile e tecnicamente è straordinario, siamo davvero felici di averlo con noi". Infine un commento su Gimenez, ancora a secco di gol: "Ha corso molto e si è dato tanto da fare. Credo che abbia giocato molto bene tecnicamente e sono contento: è arrivato poco lucido nelle occasioni da gol".