Milan-Bologna diretta, segui la partita di Serie A oggi LIVE

Milan e Bologna si ritrovano l'una contro l'altra dopo la finale di Coppa Italia, che prima dell'estate aveva segnato uno dei punti più alti della storia calcistica felsinea e uno dei più bassi in epoca recente della storia rossonera. Stavolta si gioca a San Siro e non all'Olimpico, per la 3ª giornata di Serie A , e sulla panchina milanista c'è Allegri , che ha perso la prima in casa con la Cremonese, per poi riscattarsi a Lecce. Stesso discorso per Italiano , che dopo il debutto con ko contro la Roma, ha festeggiato il successo con il Como. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Milan e Bologna. Avvio convinto dei rossoneri, che però con il passare dei minuti perdono mordente e lasciano il pallino del gioco agli emiliani. Due comunque i legni, occasionali, colti dalla squadra di Allegri, che ha avuto le sue occasioni per andare in vantaggio all'intervallo.

Nel finale del primo tempo nuovo squillo del Milan: pennellata di Modric per la testa di Loftus-Cheek, pallone destinato sul fondo e deviato in scivolata da Gimenez, sul legno! In precedenza, terzo ammonito in casa rossonera: dopo Estupinan e Tomori, giallo anche per Saelemaekers.

Come contro la Cremonese, al primo affondo avversario il Milan rischia lo svantaggio, conclusione sporcata di Orsolini, che mette in porta Cambiaghi, che batte Maignan. Ma la posizione di partenza del giocatore del Bologna era di fuorigioco. Rete anullata e brivido per i rossoneri.

20:40

Squadre che fanno il loro ingresso in campo

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Milan-Bologna: squadre nel tunnel e pronte all'ingresso in campo.

20:25

Allegri: "Il passo in avanti è vincere la prima in casa"

Anche Allegri ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio: "Il nostro passo avanti sarebbe vincere la prima in casa. Anche contro la Cremonese avevamo fatto tutto sommato una buona partita, poi a Lecce siamo cresciuti ulteriormente. Ma stasera selve il risultato, abbiamo fiducia in Gimenez, speriamo tutti possa far gol. Anche la panchina potrà essere importante, ho molti cambi a disposizione. Rabiot alza il livello della squadra, ma dovremo essere bravi contro un Bologna che resta una delle migliori squadre del campionato italiano".

20:21

Tomori e la lezione di Allegri: "Difendere di squadra"

Per i rossoneri a parlare prima del match è Tomori, che racconta così l'impatto con Allegri: "Stiamo imparando un nuovo sistema di gioco, in fase difensiva ci schieriamo a cinque, mentre in fase di possesso passiamo a quattro, ma la cosa più importante è difendere di squadra. Abbiamo lavorato tanto e vogliamo fare bene, anche se sappiamo che il Bologna è un avversario tosto".

20:15

Italiano fiducioso: "Alla terza giornata nessuno è perfetto"

Prima del calcio d'inizio, Italiano fa il punto della situazione: "Stiamo crescendo e durante la sosta abbiamo lavorato bene. Alla terza giornata nessuno è perfetto, ma siamo pronti a misurarci stasera contro il Milan. Castro sta bene, Bernardeschi deve ritrovare i ritmi, presto ci darà tantissimo".

20:11

La panchina del Bologna

A disposizione: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik.

20:10

La panchina del Milan

A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien.

20:03

La formazione scelta da Italiano per il Bologna

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano

20:02