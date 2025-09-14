Milan-Bologna diretta, segui la partita di Serie A oggi LIVE

Milan e Bologna si ritrovano l'una contro l'altra dopo la finale di Coppa Italia, che prima dell'estate aveva segnato uno dei punti più alti della storia calcistica felsinea e uno dei più bassi in epoca recente della storia rossonera. Stavolta si gioca a San Siro e non all'Olimpico, per la 3ª giornata di Serie A, e sulla panchina milanista c'è Allegri, che ha perso la prima in casa con la Cremonese, per poi riscattarsi a Lecce. Stesso discorso per Italiano, che dopo il debutto con ko contro la Roma, ha festeggiato il successo con il Como. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
21:38
+++ 45'+1': reti bianche tra Milan e Bologna all'intervallo +++
Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Milan e Bologna. Avvio convinto dei rossoneri, che però con il passare dei minuti perdono mordente e lasciano il pallino del gioco agli emiliani. Due comunque i legni, occasionali, colti dalla squadra di Allegri, che ha avuto le sue occasioni per andare in vantaggio all'intervallo.
21:36
45' - Secondo palo del Milan!
Nel finale del primo tempo nuovo squillo del Milan: pennellata di Modric per la testa di Loftus-Cheek, pallone destinato sul fondo e deviato in scivolata da Gimenez, sul legno! In precedenza, terzo ammonito in casa rossonera: dopo Estupinan e Tomori, giallo anche per Saelemaekers.
21:31
40' - Bologna che ci prova in questo finale di tempo
Il Milan non riesce in alcun modo ad organizzare una manovra offensiva: il Bologna fa girare il pallone e ora ci crede, cercando con pazienza l'imbucata per colpire i rossoneri.
21:25
35' - È cambiata la partita: Milan passivo
Dopo un avvio che sembrava annunciare un Milan arrembante, cambia completamente lo spartito del match: Bologna ora padrone della manovra e rossoneri troppo passivi.
21:19
30' - Il Bologna gestisce la palla e disinnesca il Milan
Mezz'ora di gioco a San Siro: funziona il piano gara di Italiano, che chiede ai suoi di gestire il possesso palla. Mossa che disinnesca l'aggressività iniziale del Milan, ma già scemata.
21:14
23' - Palo del Milan con Estupinan!
A metà del primo tempo, fiammata del Milan, che torna al tiro con Estupinan: destro dal limite che scheggia il palo alla sinistra di uno Skorupski battuto!
21:12
21' - Bologna vicino al gol con Lykogiannis!
Dopo la dormita di Maignan, altra occasione per il Bologna, che sta crescendo: Castro innesca Orsolini, sul cross sporcato, sinistro di Lykogiannis deviato in corner!
21:10
20' - Maignan per poco non la combina grossa
Avventuroso palleggio difensivo del Milan e Maignan con i piedi serve un comodo assist ad Orsolini, che sorpreso non aggancia.
21:08
18' - Ammonito anche Tomori
Secondo cartellino giallo per il Milan: dopo Estupinan, ammonito anche Tomori, che alza troppo la gamba.
21:05
14' - Brivido Milan: gol annullato a Cambiaghi
Come contro la Cremonese, al primo affondo avversario il Milan rischia lo svantaggio, conclusione sporcata di Orsolini, che mette in porta Cambiaghi, che batte Maignan. Ma la posizione di partenza del giocatore del Bologna era di fuorigioco. Rete anullata e brivido per i rossoneri.
21:02
11' - Gimenez vicino al gol del vantaggio!
Palla persa in uscita dal Bologna, l'intercetto di Modric innesca l'azione di ripartenza del Milan, chiusa con il sinistro da Gimenez, che trova la pronta risposta di Skorupski.
21:00
10' - Estupinan primo ammonito del match
Giallo sacrosanto per Estupinan, costretto a spendere il fallo sul rilancio veloce di Skorupski, che aveva trovato Castro.
20:58
8' - Pressione Milan, ma il Bologna tiene
Avvio aggressivo del Milan, che schiaccia il Bologna a ridosso della propria trequarti e ci prova appena possibile dai 20 metri. Emiliani che si rifugiano in corner.
20:54
5' - Il Milan cerca di stanare il Bologna
Palleggio basso del Milan, che cerca di allungare il Bologna per colpire in verticale, primo inserimento di Rabiot, nulla di fatto.
20:47
1' - Si parte a San Siro: via a Milan-Bologna!
Milan in giallo oro anziché il canonico rossonero, Bologna in bianco: si parte a San Siro!
20:40
Squadre che fanno il loro ingresso in campo
Manca pochissimo al calcio d'inizio di Milan-Bologna: squadre nel tunnel e pronte all'ingresso in campo.
20:25
Allegri: "Il passo in avanti è vincere la prima in casa"
Anche Allegri ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio: "Il nostro passo avanti sarebbe vincere la prima in casa. Anche contro la Cremonese avevamo fatto tutto sommato una buona partita, poi a Lecce siamo cresciuti ulteriormente. Ma stasera selve il risultato, abbiamo fiducia in Gimenez, speriamo tutti possa far gol. Anche la panchina potrà essere importante, ho molti cambi a disposizione. Rabiot alza il livello della squadra, ma dovremo essere bravi contro un Bologna che resta una delle migliori squadre del campionato italiano".
20:21
Tomori e la lezione di Allegri: "Difendere di squadra"
Per i rossoneri a parlare prima del match è Tomori, che racconta così l'impatto con Allegri: "Stiamo imparando un nuovo sistema di gioco, in fase difensiva ci schieriamo a cinque, mentre in fase di possesso passiamo a quattro, ma la cosa più importante è difendere di squadra. Abbiamo lavorato tanto e vogliamo fare bene, anche se sappiamo che il Bologna è un avversario tosto".
20:15
Italiano fiducioso: "Alla terza giornata nessuno è perfetto"
Prima del calcio d'inizio, Italiano fa il punto della situazione: "Stiamo crescendo e durante la sosta abbiamo lavorato bene. Alla terza giornata nessuno è perfetto, ma siamo pronti a misurarci stasera contro il Milan. Castro sta bene, Bernardeschi deve ritrovare i ritmi, presto ci darà tantissimo".
20:11
La panchina del Bologna
A disposizione: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik.
20:10
La panchina del Milan
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien.
20:03
La formazione scelta da Italiano per il Bologna
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano
20:02
L'undici ufficiale del Milan: c'è subito Rabiot
Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. All.: Allegri
20:00
Come seguire Milan-Bologna
Il posticipo domenicale si gioca a San Siro tra Milan e Bologna, match valido per la 3ª giornata di Serie A: ecco come seguire la sfida tra rossoneri ed emiliani in tv e streaming. LEGGI QUI
Stadio Giuseppe Meazza - Milano