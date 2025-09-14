Dove vedere Milan-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

San Siro farà da cornice al posticipo della domenica di Serie A. Il Milan di Max Allegri vuole la prima vittoria in casa dopo la sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata. Rabiot verso l'esordio. Davanti ai rossoneri, il Bologna , in quello che è il remake della finale di Coppa Italia dello scorso maggio. La squadra di Italiano vuole la seconda vittoria di fila, dopo quella ottenuta cntro il Como.

Milan-Bologna, l'orario

Milan-Bologna si disputerà oggi, domenica 14 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro.

Dove vedere Milan-Bologna in diretta tv

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Bologna, dove vederla in streaming