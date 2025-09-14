Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Milan-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

I rossoneri vogliono la prima vittoria stagionale a San Siro, mentre i rossoblù vogliono continuità dopo i tre punti ottenuti con il Como. Le possibili scelte di formazione

San Siro farà da cornice al posticipo della domenica di Serie A. Il Milan di Max Allegri vuole la prima vittoria in casa dopo la sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata. Rabiot verso l'esordio. Davanti ai rossoneri, il Bologna, in quello che è il remake della finale di Coppa Italia dello scorso maggio. La squadra di Italiano vuole la seconda vittoria di fila, dopo quella ottenuta cntro il Como.

Milan-Bologna, l'orario

Milan-Bologna si disputerà oggi, domenica 14 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro.

Dove vedere Milan-Bologna in diretta tv

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Allegri e Italiano

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus Cheek; Gimenez. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Pulisic, Nkunku, Balentien.

Indisponibili: Leao, Jashari. Squalificati: -. Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Happonen, Ravaglia, Tomasevic, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Moro, Odgaard, Bernardeschi, Rowe, Dallinga, Dominguez.

Indisponibili: Casale, Immobile, Holm, Sulemana, Pobega. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

