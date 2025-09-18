Napoli, Lookman, Lazio e tennis: le ultimissime

Atalanta-Lookman, prove di disgelo. L'attaccante nigeriano è rientrato in gruppo in occasione della seduta di allenamento sostenuta questa mattina dopo la sconfitta per 4-0 al Parco dei Principi contro il Psg nella prima giornata della Fase Campionato di Champions League. Con ogni probabilità Lookman sarà convocato per la partita contro il Torino a margine di una giornata di colloqui con il tecnico Juric e con il resto della squadra, preludio al ritorno a disposizione.

Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento". Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della Lazio, il presidente Claudio Lotito ha voluto rispondere alle notizie che si erano sparse sul suo stato di salute. Il numero uno del club biancoceleste ha anche spiegato di aver dato mandato ai suoi legali per difendere i suoi diritti, dopo la diffusione dell'ennesima telefonata privata sui social.

Il 2025, finora, è stato complicato per Matteo Berrettini: due ritiri sulla terra (a Madrid e Roma), l’eliminazione al primo turno di Wimbledon e poi il silenzio, con pochissime apparizioni pubbliche con la racchetta in mano. Dopo un periodo difficile Berrettini è tornato in Cina, ma va registrata subito una sconfitta. Nel torneo Atp 250 di Hangzhou perde 2-0 contro Vrcina. Risultato di 6-3 6-3. Un rientro amaro per lui.