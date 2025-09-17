Psg-Atalanta diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

Serata di gala per l' Atalanta , che inaugura la sua nuova partecipazione alla Champions League scendendo in campo al Parco dei Principi di Parigi, ospite dei campioni d'Europa in carica del Psg di Luis Enrique . Appuntamento ancor più speciale per Juric , che è al debutto assoluto nella massima competizione continentale per club. Il rimpianto per la Dea è non potersi presentare con l'abito delle giornate migliori, viste le assenze che si contano in casa orobica: dall'infortunato Scamacca, al convalescente Ederson, passando per il 'figliol non ancora prodigo' Lookman. Forfait pesante anche in casa transalpina, out Dembelé, Doué, Beraldo e Lee Kang-in. Recuperato in extremis, invece, Kvaratskhelia Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio...

Brivido per l'Atalanta, che prima rischia sulla combinazione Kvara-Fabian Ruiz, ancora sventata da Carnesecchi, e poi subisce il raddoppio di Barcola, annullato per fuorigioco, segnalato dal guardalinee e confermato dal Var.

21:01

Tutto pronto per Psg-Atalanta!

Squadre in campo e grande entusiasmo sugli spalti durante l'inno della Champions League: ora sì è tutto pronto per Psg-Atalanta!

20:43

Percassi su Lookman: "Lo riaccoglieremo a tempo debito"

Il presidente dell'Atalanta, Percassi, si gode l'atmosfera del Parco dei Principi e rinvia qualunque tipo di discorso su Lookman: "Essere qui è una grande emozione, sarà una partita durissima contro i campioni d'Europa, ma affrontarli è già motivo di grande orgoglio. Ademola? Conosciamo tutti il suo valore, ma per giocare con noi devi essere focalizzato al 100%, quando lui sarà pronto, noi lo saremo altrettanto per riaccoglierlo a braccia aperte".

20:36

Juric lancia Bernasconi: "Credo in lui"

Scelte sorprendenti al netto delle pesanti assenze, quelle operate da Juric per il match con il Psg. Nell'immediato prepartita, però, il tecnico dell'Atalanta spiega: "Ho voluto dare un'opportunità a Bernasconi (che ha debuttato in Serie A per qualche minuto contro il Lecce, ndr), è un ragazzo giovane che sta lavorando molto bene: io ci credo che possa fare un'ottima partita e un ottimo campionato. Maldini? Ha tutto per fare bene, deve solamente sbloccarsi, sentirsi più libero e divertirsi".

20:23

De Ketelaere carico: "Pronti all'impresa"

Reduce dal ritorno al gol contro il Lecce in campionato, De Ketelaere è pronto a caricarsi l'Atalanta sulle spalle: "È una bellissima partita da giocare. Loro sono i campioni in carica e una grande squadra, quindi a noi servirà un pizzico di coraggio per credere di poterli battere. Siamo convinti di poter fare qualcosa stasera".

20:11

Dal Milan all'Inter, il Psg contro le italiane

Negli ultimi undici precedenti fin qui giocati in Europa dal Psg contro le formazioni italiane, si conta una sola sconfitta, quella del 2023 per 2-1 in casa del Milan, mentre l'ultimo successo risale alla finale di Monaco della scorsa primavera, con l'Inter travolta 5-0.

20:07

La statistica dice Psg

Ammessi gli scongiuri, ma la statistica sul debutto dei campioni in carica nell'edizione successiva di Champions League parlano chiaro: in trenta occasioni hanno sempre vinto, solo il Liverpool ad oggi è stato sconfitto, nella stagione 2019/2020, dal Napoli.

20:01

Juric alla ricerca dei "punti deboli" del Psg

Alla vigilia, Juric ha speso parole di elogio per Luis Enrique, definendolo "un innovatore", ma ha anche rilanciato le ambizioni della sua Atalanta: "Il Psg ha pochissimi punti deboli e noi dovremo essere bravi a sorprenderli andandoli a colpire proprio lì".

19:56

Il Psg recupera in extremis Kvara

Sembrava destinato, nella migliore delle ipotesi, ad accomodarsi in panchina. E invece Kvaratskhelia stringe i denti e addirittura partirà titolare nel consueto 4-3-3 del Psg.

19:52

L'undici del Psg scelto da Luis Enrique

Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barkola. All.: Luis Enrique

19:50

La formazione ufficiale dell'Atalanta

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi; Pasalic, De Ketelaere; Maldini. All.: Juric