Psg-Atalanta diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

Serata di gala per l'Atalanta, che inaugura la sua nuova partecipazione alla Champions League scendendo in campo al Parco dei Principi di Parigi, ospite dei campioni d'Europa in carica del Psg di Luis Enrique. Appuntamento ancor più speciale per Juric, che è al debutto assoluto nella massima competizione continentale per club. Il rimpianto per la Dea è non potersi presentare con l'abito delle giornate migliori, viste le assenze che si contano in casa orobica: dall'infortunato Scamacca, al convalescente Ederson, passando per il 'figliol non ancora prodigo' Lookman. Forfait pesante anche in casa transalpina, out Dembelé, Doué, Beraldo e Lee Kang-in. Recuperato in extremis, invece, Kvaratskhelia Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio...
21:33
32' - Graziato De Roon, che ha rischiato grosso
Ripartenza micidiale del Psg, interrotta da De Roon, che stende senza troppi complimenti Mayulu. Schaerer clemente con il capitano della Dea, però avvisato: alla prossima sarà cartellino.
21:29
27' - Tentativo di Pasalic
Buon momento dell'Atalanta, che quando riesce a contrattaccare dà l'impressione di poter insidiare la porta del Psg: bel tacco di De Ketelaere per Bellanova, cross con i giri giusti, ma l'incornata di Pasalic, contrastato da Joao Neves, finisce sopra la traversa.
21:24
23' - Annullato il raddoppio di Barcola
Brivido per l'Atalanta, che prima rischia sulla combinazione Kvara-Fabian Ruiz, ancora sventata da Carnesecchi, e poi subisce il raddoppio di Barcola, annullato per fuorigioco, segnalato dal guardalinee e confermato dal Var.
21:21
20' - Clamorosa occasione fallita da Kossounou!
Atalanta vicinissima al gol del pari! Al primo vero tentativo, la Dea ha l'occasione per l'1-1, ma la spreca clamorosamente con Kossounou, che liberato al tiro dal limite dalla bella sponda di De Ketelaere, sparacchia alto, graziando Chevalier.
21:17
15' - Monologo Psg: non reagisce l'Atalanta
Frastuono assordante al Parco dei Principi, in visibilio per un Psg che gioca ritmi altissimi, non lasciando all'Atalanta la possibilità di rifiatare.
21:14
10' - Carnesecchi salva anche su Hakimi!
Nessun tipo di reazione da parte dell'Atalanta, completamente in balia del Psg: Carnesecchi nuovamente decisivo sul diagonale di Hakimi!
21:10
8' - Altro miracolo di Carnesecchi, che tiene in partita l'Atalanta
Alle corde l'Atalanta, stavolta è Barcola a sfiorare il raddoppio sul cross basso di Hakimi, risponde ancora un felino Carnesecchi, che tiene in partita i suoi!
21:08
5' - Atalanta in bambola: Psg che cerca il raddoppio
Letteralmente travolta in questo avvio l'Atalanta, che rischia di subire subito il raddoppio: miracolo di Carnesecchi su Nuno Mendes, che si era presentato a tu per tu con il portiere orobico!
21:06
+++ 3' - Gol del Psg: la sblocca Marquinhos! +++
In gol al primo affondo il Psg: Marquinhos in pressing su Maldini sulla trequarti orobica, palla persa dall'Atalanta, poi Fabian Ruiz trova ancora il capitano dei parigini, che da due passi chiude alle spalle di Carnesecchi!
21:03
1' - Calcio d'inizio per i padroni di casa!
Si parte! Calcio d'inizio del Psg, Atalanta in completo bianco. Dirige lo svizzero Sandro Schaerer!
21:01
Tutto pronto per Psg-Atalanta!
Squadre in campo e grande entusiasmo sugli spalti durante l'inno della Champions League: ora sì è tutto pronto per Psg-Atalanta!
20:43
Percassi su Lookman: "Lo riaccoglieremo a tempo debito"
Il presidente dell'Atalanta, Percassi, si gode l'atmosfera del Parco dei Principi e rinvia qualunque tipo di discorso su Lookman: "Essere qui è una grande emozione, sarà una partita durissima contro i campioni d'Europa, ma affrontarli è già motivo di grande orgoglio. Ademola? Conosciamo tutti il suo valore, ma per giocare con noi devi essere focalizzato al 100%, quando lui sarà pronto, noi lo saremo altrettanto per riaccoglierlo a braccia aperte".
20:36
Juric lancia Bernasconi: "Credo in lui"
Scelte sorprendenti al netto delle pesanti assenze, quelle operate da Juric per il match con il Psg. Nell'immediato prepartita, però, il tecnico dell'Atalanta spiega: "Ho voluto dare un'opportunità a Bernasconi (che ha debuttato in Serie A per qualche minuto contro il Lecce, ndr), è un ragazzo giovane che sta lavorando molto bene: io ci credo che possa fare un'ottima partita e un ottimo campionato. Maldini? Ha tutto per fare bene, deve solamente sbloccarsi, sentirsi più libero e divertirsi".
20:23
De Ketelaere carico: "Pronti all'impresa"
Reduce dal ritorno al gol contro il Lecce in campionato, De Ketelaere è pronto a caricarsi l'Atalanta sulle spalle: "È una bellissima partita da giocare. Loro sono i campioni in carica e una grande squadra, quindi a noi servirà un pizzico di coraggio per credere di poterli battere. Siamo convinti di poter fare qualcosa stasera".
20:11
Dal Milan all'Inter, il Psg contro le italiane
Negli ultimi undici precedenti fin qui giocati in Europa dal Psg contro le formazioni italiane, si conta una sola sconfitta, quella del 2023 per 2-1 in casa del Milan, mentre l'ultimo successo risale alla finale di Monaco della scorsa primavera, con l'Inter travolta 5-0.
20:07
La statistica dice Psg
Ammessi gli scongiuri, ma la statistica sul debutto dei campioni in carica nell'edizione successiva di Champions League parlano chiaro: in trenta occasioni hanno sempre vinto, solo il Liverpool ad oggi è stato sconfitto, nella stagione 2019/2020, dal Napoli.
20:01
Juric alla ricerca dei "punti deboli" del Psg
Alla vigilia, Juric ha speso parole di elogio per Luis Enrique, definendolo "un innovatore", ma ha anche rilanciato le ambizioni della sua Atalanta: "Il Psg ha pochissimi punti deboli e noi dovremo essere bravi a sorprenderli andandoli a colpire proprio lì".
19:56
Il Psg recupera in extremis Kvara
Sembrava destinato, nella migliore delle ipotesi, ad accomodarsi in panchina. E invece Kvaratskhelia stringe i denti e addirittura partirà titolare nel consueto 4-3-3 del Psg.
19:52
L'undici del Psg scelto da Luis Enrique
Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barkola. All.: Luis Enrique
19:50
La formazione ufficiale dell'Atalanta
Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi; Pasalic, De Ketelaere; Maldini. All.: Juric
19:45
Luis Enrique, il tecnico più vincente di sempre in Champions League
Il confronto con Juric potrebbe apparire impietoso, ma tant'è e sono numeri storici quelli di Luis Enrique, che con il 65,4% di successi in Champions League è il tecnico più vincente di sempre tra quelli con almeno 50 presenze nella competizione.
19:40
Debutto assoluto in Champions per Juric
Sarà una prima volta speciale per Ivan Juric, che dopo aver debuttato nelle copper europee con la Roma, diretta per quattro partite in Europa League con il bilancio di una vittoria, due pari ed una sconfitta, siederà per la prima volta su una panchina da Champions League e proprio contro i campioni in carica.
19:35
La beffa del 2020 unico precedente
Atalanta e Psg si sono incontrate solamente una volta prima di questa sera: correva l'anno 2020 e in una Champions League 'formato Covid', orobici e transalpini si sfidarono in turno secco ai quarti di finale. Finì con un beffardo 2-1 per il Psg, dopo che Pasalic aveva illuso la Dea, poi il pari di Marquinhos e la rete in pieno recupero di Choupo-Moting.
19:30
Psg-Atalanta, come seguirla in tv e streaming
Parco dei Principi - Parigi