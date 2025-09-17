Dove vedere Psg-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

L'Atalanta di Ivan Juric fa il suo esordio in Champios League contro i campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain, a pochi giorni dal poker rifilato al Lecce in campionato. Orfana di giocatori importanti come Scamacca, Ederson, Kolasinac e Lookman, la Dea apre al "Parco dei Principi" il suo cammino in campo internazionale.
Psg-Atalanta, l'orario
Psg-Atalanta si disputerà oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21 al "Parco dei Principi" di Parigi.
Dove vedere Psg-Atalanta in diretta tv
Psg-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Psg-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio dell'Atalanta in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Luis Enrique e Juric
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, W. Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.
A disposizione: Safonov, Marin, Zabarnyi, L. Hernandez, Kamara, Lee Kang-In, Mayulu, Zaire-Emery, Kvaratskhelia.
Indisponibili: Dembelé, Doué, Beraldo. Squalificati: -. Diffidati: -.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. Allenatore: Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Obric, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta, Musah, Samardzic, Brescianini, Sulemana, Camara.
Indisponibili: Scamacca, Ederson, Kolasinac, Lookman. Squalificati: -. Diffidati: -.
