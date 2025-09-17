Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Psg-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio in Champions League della Dea: le probabili scelte di Luis Enrique e Ivan Juric

L'Atalanta di Ivan Juric fa il suo esordio in Champios League contro i campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain, a pochi giorni dal poker rifilato al Lecce in campionato. Orfana di giocatori importanti come Scamacca, Ederson, Kolasinac e Lookman, la Dea apre al "Parco dei Principi" il suo cammino in campo internazionale.

Psg-Atalanta, l'orario

Psg-Atalanta si disputerà oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21 al "Parco dei Principi" di Parigi.

Dove vedere Psg-Atalanta in diretta tv

Psg-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Psg-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio dell'Atalanta in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Luis Enrique e Juric

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, W. Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos,  Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Safonov, Marin, Zabarnyi, L. Hernandez, Kamara, Lee Kang-In, Mayulu, Zaire-Emery, Kvaratskhelia.

Indisponibili: Dembelé, Doué, Beraldo. Squalificati: -. Diffidati: -.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. Allenatore: Juric.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Obric, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta, Musah, Samardzic, Brescianini, Sulemana, Camara.

Indisponibili: Scamacca, Ederson, Kolasinac, Lookman. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

L'Atalanta di Ivan Juric fa il suo esordio in Champios League contro i campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain, a pochi giorni dal poker rifilato al Lecce in campionato. Orfana di giocatori importanti come Scamacca, Ederson, Kolasinac e Lookman, la Dea apre al "Parco dei Principi" il suo cammino in campo internazionale.

Psg-Atalanta, l'orario

Psg-Atalanta si disputerà oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21 al "Parco dei Principi" di Parigi.

Dove vedere Psg-Atalanta in diretta tv

Psg-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Psg-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio dell'Atalanta in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Marquinhos alla vigiliaJuric, tra Psg e caso Lookman
1
Dove vedere Psg-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Luis Enrique e Juric