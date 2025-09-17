Dove vedere Psg-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Psg-Atalanta, l'orario

Psg-Atalanta si disputerà oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21 al "Parco dei Principi" di Parigi.

Dove vedere Psg-Atalanta in diretta tv

Psg-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Psg-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio dell'Atalanta in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.