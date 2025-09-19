Lecce-Cagliari, Vieira, Atalanta e Roma: le ultimissime

Ad aprire la quarta giornata del campionato di Serie A sarà l’anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare tra Lecce e Cagliari. LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Siebert, Kouassi, Berisha, N'Dri, Ndaba, Kaba, Helgason, Camarda, Banda, Morente. CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Belotti, Esposito. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sarno, Di Pardo, Idrissi, Juan Rodriguez, Zappa, Zè Pedro, Deiola, Mazzitelli, Rog, Borrelli, Cavuoti, Felici, Kilicsoy, Pavoletti.

Seconda trasferta consecutiva per il Genoa, atteso domani a Bologna. Grifone che arriva al Dall'Ara dopo il pareggio conquistato al 92' a Como. Genoa che la prossima settimana è atteso dai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Empoli ma Vieira non pensa al turn over. "Siamo pronti fisicamente per giocare questa partita. Non ci sono problemi a giocare due partite di fila. Dobbiamo solo gestire gara dopo gara. Adesso pensiamo al Bologna perché sarà una gara difficile da giocare dopo penseremo all'altra-ha spiegato Vieira-.

L'Atalanta, oltre che la sconfitta per 4-0, al Parco dei Principi contro il Psg ha dovuto fare i conti con gli infortuni muscolari di De Ketelaere e Scalvini. I due calciatori sono stati costretti al cambio nel secondo tempo. L'esito degli esami ai quali si sono sottoposti hanno evidenziato una lesione di primo grado per Scalvini. Nessuna per De Ketelaere: le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno.

Hermoso è un giocatore «che non doveva neppure venire in ritiro» (parola di Gasp), eppure ha scalato le gerarchie fino a diventare un titolare di questa Roma. Le condizioni non proprio ottimali potrebbero però convincere l’allenatore a rispolverare Celik, a lungo prima scelta sul centro-destra durante la fase di preparazione, oppure a lanciare dall’inizio il giovane Ghilardi