Verona-Juve, Udinese-Milan, Cobolli e Paolini: le ultimissime

Alle 18 scendono in campo Verona e Juventus. Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Openda, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor
Ecco le probabili formazioni di Udinese-Milan, oggi alle 20:45: Udinese (3-5-2) Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. All. Runjaic. Milan (3-5-1-1) Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic; Gimenez. All. Allegri.
La Laver Cup 2025 inizia nel migliore dei modi per il Team Europe, nonostante la sconfitta di Cobolli. Al Chase Center di San Francisco, in California, il day 1 si chiude con il vantaggio dell'Europa per 3-1 sul Team World.
Non c'è due senza tre per l'Italia in Billie Jean King Cup. Terza finale consecutiva per la squadra di Tathiana Garbin, che prosegue la difesa del titolo a Shenzhen. La finale della Billie Jean King Cup, con l'Italia protagonista, è in programma domenica 21 settembre alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina, a partire dalle ore 11:00.