Sara Errani e Jasmine Paolini, che siparietti in conferenza: "Ora che me lo hai detto..."

SHENZHEN (Cina) - La nazionale femminile di tennis si appresta al debutto da detentrice del titolo nelle Billie Jean King Cup Finals di Shenzhen, in Cina. C'è concentrazione, ma anche buon umore tra le ragazze azzurre capitanate da Tathiana Garbin , che oggi saranno in campo contro le padrone di casa cinesi . Ieri, nella conferenza stampa della vigilia, hanno dato spettacolo le veterane Jasmine Paolini e Sara Errani , con risate e battute che hanno visto coinvolto anche il giornalista che rivolgeva loro le domande.

Risate tra Paolini ed Errani

Mentre rispondeva a una domanda sul match contro Jiang Xinyu, Paolini è stata "disturbata" da un paio di sorrisi di Errani, perciò a un certo punto la tennista toscana si è girata verso la sua storica compagna di doppio chiedendole "perché ridi?". Errani in realtà ce l'aveva con il giornalista, un po' macchinoso nel muovere la telecamerina portatile. Pronta la replica di Paolini che ha interrotto la successiva domanda alla 38enne tennista di Bologna, relativa al rispetto che le portano le altre tenniste. Tra le risate generali, Errani ha risposto in modo un po' sorprendente: "Mi ha piacere il rispetto delle colleghe, ma non lo sapevo... Grazie per avermelo detto".