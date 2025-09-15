Italia-Cina, quarti BJK Cup: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un anno dopo lo storico trionfo di Malaga, l' Italia ci riprova a Shenzhen. Comincerà contro la Cina il cammino delle azzurre capitanate da Tathiana Garbin , più determinate che mai a confermarsi campionesse in Billie Jean King Cup . Paolini e compagne scenderanno in campo con i favori del pronostico nel confronto inaugurale che le vede opposte alle beniamine di casa, ma sono consapevoli che non dovranno prendere sottogamba l'impegno. In caso di successo, l'Italia se la vedrebbe poi contro la vincente del match Ucraina-Spagna . Innanzitutto, però, è fondamentale partire col piede giusto, rispettando le avversarie ma ricordando che non tutte le squadra possono vantare una top 10 come Jasmine Paolini e una delle migliori coppie di doppio (quella formata da Paolini e Sara Errani, fresche di qualificazione alle WTA Finals).

Italia-Cina, quando si gioca il match

Il match tra Italia e Cina, valevole per i quarti di finale della Billie Jean King Cup, è in programma martedì 16 settembre alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina, a partire dalle ore 11:00.

Italia-Cina, i precedenti

Nella scorsa edizione della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), l'Italia ha sollevato al cielo di Malaga il trofeo, salendo sul tetto del mondo per la quinta volta nella sua storia. La squadra azzurra, che è una delle quattro nazioni al mondo ad aver preso parte a tutte le edizioni della competizioni, vanta nel proprio palmares ben cinque trionfi titoli (2006, 2009, 2010, 2013 e 2024) e due finali (2007 e 2023). L'unico precedente tra le due nazioni risale al 2007, sempre a livello di quarti: vinse l'Italia 5-0.

Italia-Cina, chi gioca singolare e doppio

Capitan Tathiana Garbin è pronta ad affidarsi a Jasmine Paolini, mattatrice assoluta nella vittoria azzurra dello scorso anno. Doppio impegno per la toscana, sia in singolare che in doppio al fianco di Sara Errani. L'unico dubbio riguarda il primo singolare, dove a contendersi un posto sono Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Più complicata la situazione per la Cina, capitanata da Liu Feng, a causa dell'assenza della propria stella Qinwen Zheng. Le cinque convocate della squadra di casa sono Wang Xinyu, Yuan Yue, Zhang Shuai, Wang Xiyu, Jiang Xinyu.

Italia-Cina, dove vederla in tv

Le partite di Billie Jean King Cup sono trasmesse in diretta tv e in chiaro su SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforma SuperTenniX.