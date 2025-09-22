Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, Dembélé, Milan e tennis: le ultimissime

Azzurri primi in classifica. Il francese si aggiudica il prestigioso trofeo di France Football. Le parole di Allegri. Musetti supera Shevchenko
Napoli, Dembélé, Milan e tennis: le ultimissime
3 min

 

 

Napoli primo e a punteggio pieno in classifica, conta questo alla fine. Conte centra il sorpasso sulla Juve e si prende la testa della Serie A dopo quattro giornate salendo a 12 punti, poco importa la sofferenza finale in casa contro il Pisa di Gilardino, che esce a testa altissima dopo una gara giocata con coraggio e personalità. Gilmour sblocca con il suo primo gol in carriera, Nzola pareggia su rigore, Spinazzola sigla il 2-1 e Lucca - appena entrato - realizza il tris. Lorran, al debutto in A, dà l'ultima speranza al Pisa accorciando le distanze, ma non basta.

 

È Ousmane Dembélé ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro 2025. L'attaccante francese del Psg è stato proclamato vincitore davanti allo spagnolo Lamine Yamal del Barcellona (comunque miglior giovane) nella cerimonia di oggi (22 settembre) al Theatre du Chatelet di Parigi, dove gli è stato consegnato da Ronaldinho il prestigioso riconoscimento istituito nel 1956 dal periodico specializzato 'France Football'. 

 

Tempo di Coppa Italia per il Milan, che domani sfida il Lecce a San Siro. Max Allegri non sarà in panchina perché deve scontare un turno di squalifica, ma l'allenatore rossonero, che ha già dato un'identità solida alla squadra, ha le idee chiarissime e vuole andare avanti nel torneo: "Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori - spiega il tecnico ai microfoni di Mediaset -  Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio. 

 

Lorenzo Musetti vola in finale all’ATP di Chengdu grazie a una prestazione impeccabile contro Alexander Shevchenko. L’azzurro si è imposto con un netto 6-3 6-1, mostrando solidità e grande fiducia nei propri colpi.

 

