Nizza-Roma, Napoli, Giovanni Leone e Fiorentina: le ultimissime

Dopo l'infortunio accusato contro il Pisa, Alessandro Buongiorno si è sottoposto a tutti i controlli del caso per verificare l'entità del problema fisico che l'ha costretto al cambio. Questo il comunicato del Napoli: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Giovanni Leoni ha lasciato il campo nella gara di Coppa di Lega contro il Southampton (debutto con la maglia del Liverpool) per un problema al ginocchio sinistro. Il difensore italiano ha accusato la rottura del legamento crociato anteriore, con uno stop stimato di almeno nove mesi.

Piove sul bagnato in casa Fiorentina, già in piena crisi tecnica e di risultati. Ad una situazione già complicata si aggiunge il grave infortunio di Tariq Lamptey, terzino classe 2000 acquistato in estate dal Brighton. Lamptey è stato costretto a lasciare il campo durante la sua prima partita da titolare in maglia viola, contro il Como, e la diagnosi dell'infortunio è pesantissima: ha rimediato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.