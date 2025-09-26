Bundesliga, Serie B, volley e tennis: le ultimissime

Vittoria netta e totale dominio in campionato fin qui. L'anticipo della quinta giornata di Bundesliga vede il poker del Bayern Monaco ai danni del Werder Brema. Partita senza storia, con i bavaresi che portano a casa l'ennesima vittoria grazie alle reti di Tah, Laimer e la doppietta di Kane.

Gol, spettacolo ed emozioni nell'anticipo della quinta giornata di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia. La sfida del Ceravolo termina 2-2. Dominio assoluto degli ospiti nel primo tempo, che sbloccano il risultato grazie ad un calcio di rigore di Gabrielloni e raddoppiano con Carissoni. Ma nell'ultimo minuto della prima frazione Cacciamani si fa espellere ingenuamente dal direttore di gara per un doppio giallo. Nella ripresa, con la superiorità numerica, il Catanzaro spinge sull'acceleratore e trova il pareggio grazie ai gol di Verrengia e Iemmello.

L'Italia prosegue la sua avventura ai Mondiali e in semifinale affronterà la Polonia che si è imposta con un netto 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) sulla Turchia. L'attesa sfida tra le due nazionali - che si sono sfidate lo scorso 3 agosto in finale di Nations League - è in programma sabato 27 settembre alle 12:30 italiane.

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono stati i protagonisti di giornata nei sedicesimi di finale del China Open di Pechino, torneo Atp 500 all'aperto che si sta giocando sul cemento dei campi del Beijing Olympic Green Tennis Center. Il tennista toscano (n. 9 del mondo e testa di serie n. 4) ha sconfitto in tre set il francese Giovanni Mpetshi Perricard mentre il torinese è stato eliminato dal tedesco Alexander Zverev.