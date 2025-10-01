Sinner, Napoli, Juve e volley: le ultimissime

Trentesima finale in carriera per Jannik Sinner, che vince il titolo nel torneo Atp 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo e asso del tennis azzurro ha battuto lo statunitense Learner Tien nell'ultimo atto del China Open nella capitale cinese con il punteggio di 6-2, 6-2.

Prima in casa in Champions, per il Napoli, impegnato contro lo Sporting alle 21. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

All'Estadio de la Cercamica il Villarreal ospita la Juventus di Igor Tudor nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Cabal; Joao Mario, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; David, Yildiz.

Simone Anzani, dopo aver coronato l’eccezionale carriera in azzurro con la vittoria del Campionato del Mondo, ha ufficializzato il suo addio alla nazionale. Il centralone durante la cena tenutasi a Manila dopo la vittoria iridata, ha dettato un lungo, intenso e commovente messaggio rivolto proprio ai compagni di Nazionale con i quali ha vissuto dieci lunghi e intensi anni di attività.