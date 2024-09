ROMA-Una bella notizia per il centrale azzurro Simone Anzani: l'atleta di Modena Volley, che come noto non ha potuto disputare le ultime edizioni dei Campionati Europei e dei Giochi Olimpici, oggi ha ricevuto dal CONI l'idoneità sportiva agonistica. Il vicecapitano azzurro dunque verrà riaggregato al gruppo di coach Giuliani prendendo parte alla Superlega 2024-2025.