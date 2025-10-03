Dybala, Italia, Juve e F1: le ultimissime

Una notizia che sa di svolta. Perché la Roma fatica a segnare, rigori a favore compresi. Paulo Dybala, infatti, si è allenato parzialmente in gruppo. Si tratta di un passo avanti importante che apre le porte ad una convocazione per domenica allo stadio Artemio Franchi, dove la squadra di Gasperini cercherà riscatto in campionato.

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei ventisette giocatori convocati per questa sosta per le nazionali. L'Italia è chiamata a due impegni validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: sabato 11 ottobre prevista la partita a Tallin contro l'Estonia, mentre martedì 14 a Udine gli Azzurri sfideranno Israele. Prima chiamata per due calciatori: Nicolussi Caviglia della Fiorentina e Cambiaghi del Bologna.

Avevano rivolto insulti razzisti a Weston McKennie, centrocampista della Juventus, nel corso del match dell'Allianz Stadium tra i bianconeri di Tudor e il Parma, disputato lo scorso 24 agosto. Ora, tre tifosi del club emiliano, presenti nel settore ospiti dell'impianto torinese per la prima giornata di Serie A, sono stati identificati e puniti. "Juventus Football Club, che condanna con forza e fermezza questo grave episodio e ogni manifestazione di razzismo - sottolinea il club bianconero in una nota ufficiale - ha deciso di applicare nei confronti dei responsabili di tali atti il 'Gradimento' ai sensi del 'Codice di Condotta' che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate". I tre tifosi del Parma non potranno più accedere nell'impianto di Corso Gaetano Scirea.

Una leggerezza eccessiva, un gran pasticcio ai box Ferrari durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore. Charles Leclerc ha toccato la McLaren di Lando Norris in pit lane, facendo sbattere contro le barriere la monoposto della Papaya. Fortunatamente l’incidente non è stato grave, vista la bassa velocità in corsia di uscita dai box, ed entrambi piloti stanno bene.