Fiorentina-Roma, Napoli-Genoa, F1 e moto: le ultimissime

Oggi alle 15 la Roma sfida la Fiorentina affronta la Roma.

Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli

Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

Al Maradona alle 18 va in scena Napoli-Genoa.

Napoli (4-1-4-1) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Genoa (4-2-3-1) Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira.

Oggi si corre il Gp di Singapore. Ieri i piloti sono tornati in pista sul Marina Bay Street Circuit per la sessione di qualifiche, che ha stabilito la griglia di partenza per il Gran Premio di domani. Pole position per George Russell su Mercedes, davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren). Quarto Antonelli, quinto Norris. Sesto posto per Hamilton, solo settimo Leclerc.

Un grave incidente in pista funesta la giornata al Mugello, dove era in corso una gara delle Sport Bike, valida per il Campionato italiano di velocità di motociclismo (Civ). Sfortunato protagonista il giovane Davide Conte, 21enne di Torino, trasportato in eliambulanza all'ospedale di Careggi, a Firenze. Giunto all'ospedale di Careggi, Davide Conte è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, al termine dei quali gli è stato riscontrato un fortissimo trauma cranico. Il giovane resta in prognosi riservata e nelle prossime ore verrà sottoposto a nuovi esami per monitorare la situazione.