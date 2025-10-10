Paolini, Sarri, Under 21 e Brasile: le ultimissime

Nei sei precedenti contro Iga Swiatek, Jasmine Paolini aveva sempre perso, vincendo al massimo un set. Nel quarto di finale del WTA 1000 di Wuhan ha però cambiato completamente le carte in tavola, travolgendo l'avversaria con un severo 6-1 6-2 in 65 minuti di gioco e proseguendo il suo cammino in Cina.

“Bisogna essere molto razionali e capire quello che ci sta succedendo”. Così Maurizio Sarri attraverso Lazio Style Radio. L'allenatore dei biancocelesti ha parlato del momento attraversato dalla squadra, che ha raccolto 7 punti nelle prime sei giornate di campionato: "Che la nostra strada sarebbe stata lunga era palese, l'ho detto dalle prime interviste. Non voglio essere ottimista o pessimista, voglio vedere le cose come stanno.

È una super Italia U21 quella che strapazza 4-0 la Svezia nella terza partita del gruppo E valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Tre su tre, gli Azzurrini di Baldini infilano la terza vittoria consecutiva a Cesena, nello stadio Manuzzi.

Non solo i match delle qualificazioni ai Mondiali ma anche alcune amichevoli sono andate in scena oggi (10 ottobre), con diversi calciatori della Serie A protagonisti e un grande show offerto dal Brasile di Carlo Ancelotti. La Seleçao guidata dal ct italiano ha infatti travolto a domicilio la Corea del Sud capitanata da Son e con l'ex napoletano Kim al centro della difesa: 5-0 il risultato finale al 'Seoul World Cup Stadium’.