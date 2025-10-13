Lazio, Nazionale, Milan e tennis: le ultimissime

Presunti investitori, voci di offerte, chiacchiericcio fitto. Claudio Lotito pronto a vendere La Lazio: l’ennesima notizia senza fondamento, con il club che emette un duro comunicato volto a spegnere la situazione: “In merito alle notizie apparse nelle ultime ore su alcuni canali social e testate online, riguardanti presunte trattative con fondi stranieri per l’acquisizione di quote della S.S. Lazio S.p.A., si precisa quanto segue: Tali informazioni sono totalmente false, prive di ogni fondamento e costruite con l’unico intento di destabilizzare la Società, la tifoseria e il titolo quotato in Borsa. Non è mai pervenuta alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale o informale da parte di fondi qatarioti o di qualsivoglia altro soggetto, né in Italia né all’estero”.

Il Bluenergy Stadium militarizzato. Città sotto controllo, utilizzo dei Reparti Speciali. La Uefa (che si fida della comprovata esperienza della Polizia italiana) ha sì classificato la partita come ad «alto rischio», ma ha confermato un solo security officer e non due (come per le gare ad altissimo rischio).

Dalle partite delle nazionali non sono arrivate buone notizie per Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero non avrà a disposizione Alexis Saelemaekers contro la Fiorentina dopo l’infortunio muscolare accusato con il Belgio. L’ex Roma in queste ore si sottoporrà ad esami strumentali per verificare il danno al flessore, ma le prime stime che filtrano dall’entourage del giocatore fanno riferimento ad una quindicina di giorni di stop.

Jannik Sinner pronto a tornare in campo. Il numero 2 del mondo è atterrato questa sera a Riyad, dove prenderà parte al Six Kings Slam, il prestigioso torneo-esibizione che scatterà mercoledì alle 18.30 (ora italiana), con diretta esclusiva su Netflix. Appena arrivato nella capitale saudita, Sinner è stato accolto da un caloroso gruppo di tifosi che lo attendeva con entusiasmo. Tra sorrisi, selfie e applausi, il tennista altoatesino ha ricevuto anche un mazzo di fiori in segno di benvenuto