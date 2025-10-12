Sinner quando gioca al Six Kings Slam e contro chi: orario e dove vederla in tv

Dopo il ritiro nel Masters 1000 di Shanghai, la stagione di Jannik Sinner proseguirà in Arabia Saudita. Rientrato a Montecarlo dopo lo stop per crampi nel terzo set del match di terzo turno contro Tallon Griekspoor , l'azzurro volerà nuovamente in Asia per prendere parte al Six Kings Slam, ricco torneo d'esibizione in programma a Riyad. Campione lo scorso anno, quando sconfisse in finale Carlos Alcaraz , Sinner andrà a caccia del bis. Anche se l'evento non assegna punti per la classifica ATP, al vincitore spetterà un assegno da 6 milioni di dollari , da aggiungere al milione e mezzo solo per la partecipazione. Il Six Kings Slam è in programma dal 15 al 18 ottobre 2025 e, oltre a Sinner, vedrà ai nastri di partenza Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas

Quando e a che ora gioca Sinner

Il primo incontro di Jannik è previsto nella giornata di mercoledì 15 ottobre. Il tennista italiano scenderà in campo alle 18:30 ore italiane.

In caso di vittoria, l'azzurro tornerà in campo il giorno seguente (giovedì 16) come secondo match dalle 18:30. Per quanto riguarda invece l'eventuale finale, l'appuntamento sarà per sabato 18: quella per il 3° e 4° posto andrà in scena dalle 18:30; a seguire quella per il 1° e 2° posto.

Contro chi gioca Sinner

L'avversario di Sinner risponde al nome del greco Stefanos Tsitsipas. Numero 25 del ranking ATP, ma ex n.3, sta vivendo la stagione più difficile della sua carriera, anche a causa degli infortuni. Contro Jannik è avanti 6-3 nei precedenti, ma ha perso le due sfide disputate sul cemento indoor (stesse condizione che troverà a Riyad).

Qualora dovesse vincere, Sinner se la vedrebbe in semifinale contro Novak Djokovic. Solamente in un'ipotetica finale potrebbe invece ritrovare Carlos Alcaraz. Lo spagnolo inaugurerà il suo cammino contro il vincente del match tra Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Dove vedere in tv il Six Kings Slam

L'evento sarà visibile in esclusiva su Netflix. La piattaforma streaming si è infatti assicurata a livello globale i diritti televisivi del torneo.