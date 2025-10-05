Sinner diretta Atp Shanghai: segui la partita contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE

13:50

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALE – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380

13:40

Sinner perfetto contro i tennisti olandesi: 10 vittorie su 10!

Il numero due al mondo ha vinto 10 match su dieci contro giocatori olandesi: l'ultimo affrontato è Jesper De Jong, sconfitto 6-4, 6-2 al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025.

13:30

Griekspoor, tabù ottavi di finale a Shanghai

L'olandese non è mai andato oltre il terzo turno del torneo cinese: il 29enne di Haarlem sogna gli ottavi di finale in un Masters 1000 per la quarta volta in carriera, la seconda nel 2025 dopo Indian Wells.

13:20

Sinner mette nel mirino il record di Fognini

In caso di successo contro Griekspoor, Jannik diventerebbe il secondo tennista italiano di tutti i tempi a raggiungere quota 90 vittorie a livello Masters 1000 dopo Fognini: 96 i successi di Fabio.

13:12

Sinner e Djokovic si ignorano: il curioso siparietto a Shanghai

I due campioni si trovano ad allenarsi insieme durante il Masters 1000 cinese.

13:06

Sinner è un tabù per Griekspoor: il bilancio dei precedenti

Quella di oggi a Shanghai sarà la settima sfida tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, con il bilancio tutto dalla parte dell'attuale numero 2 del mondo. L'azzurro ha vinto infatti tutti i 6 match precedenti: nel 2023 in semifinale a Rotterdam e nei quarti di Coppa Davis; l'anno scorso invece di nuovo in semifinale a Rotterdam, nei sedicesimi del Masters 1000 di Miami e in quelli di Halle, poi in finale di Coppa Davis.

12:58

De Minaur di ghiaccio su Sinner a Shanghai: "Non mi importa..."

Dopo il successo all'esordio nel Masters 1000 di Shanghai, il tennista australiano Alex De Mnaur è tornato a parlare del recente ko incassato contro Jannik Sinner nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino(poi vinto dall'azzurro): "Non importa quello che...". LEGGI TUTTO

12:47

Jannik e la risposta elegante alle polemiche sui campi

Jannik Sinner nelle scorse ore ha replicato con eleganza alla polemica sui campi, nata dalle insinuazioni di Zverev sulle superfici fatte apposta per favorire lui e Alcaraz: "Io e Carlos non...". APPROFONDISCI

12:39

Atp Shanghai, su quale campo e a che ora gioca Sinner

Jannik Sinner sfiderà Tallon Griekspoor oggi nel match di terzo turno in programma sul campo centrale del Masters 1000 di Shanghai, seconda sfida della sessione serale. La sfida andrà in scena dopo quella tra Novak Djokovic e Yannick Hanfmann, il cui inizio è fissato per le ore 12:30 italiane.

12:30

Sinner-Griekspoor, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra l'azzurro Jannik Sinner e l'olandese Tallon Griekspoor, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Shanghai, Cina