Sinner-Alcaraz diretta Six Kings Slam, segui la finale LIVE

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - È la 'notte dei re' al Six Kings Slam, il torneo esibizione che voleva mettere insieme i migliori giocatori del mondo e che ha involontariamente fotografato lo storico passaggio di consegne generazionale, tra i sovrani della racchetta di ieri e quelli destinati a dominare l'oggi e il domani del tennis. Dopo la finale old style tra Djokovic e Nadal, scendono in campo Sinner e Alcaraz, per l'ennesima sfida della stagione, che non farà né statistica, né classifica, ma che metterà in palio un premio da 6 milioni di dollari. Segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti.