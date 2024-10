Sinner, quando torna in campo dopo il titolo al Six Kings Slam

Jannik Sinner vince la prima edizione del Six Kings Slam . Dopo un inizio in salita, il numero uno al mondo è riuscito a ribaltare tutto e alla fine ad imporsi su Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3. Per il campione azzurro si tratta della prima vittoria stagionale contro lo spagnolo, che aveva vinto anche l'ultimo incrocio andato in scena all' Atp 500 di Pechino .

Quando torna in campo Sinner dopo il trionfo al Six Kings Slam

Archiviato il Six Kings Slam, per Sinner è tempo di tornare in Europa. Il numero uno al mondo guiderà l'ordine delle teste di serie dell'ultimo Masters 1000 della stagione, in programma sul cemento indoor di Parigi-Bercy dal 26 ottobre al 3 novembre. Il campione azzurro ha infatti scelto di prendersi una settimana di pausa e di dare forfait all'Atp 500 di Vienna, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno, prima del ritorno in campo.