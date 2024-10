Djokovic-Nadal diretta Six Kings Slam: il serbo vince il primo set LIVE

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - La sfida tra Novak Djokovic e Rafa Nadal apre la giornata conclusiva del Six Kings Slam , la ricca esibizione in corso di svolgimento a Riyadh , in Arabia Saudita . Il match tra i due fuoriclasse del tennis mondiale, valida per il terzo-quarto posto del torneo , si gioca alle 18:30 . Il serbo è reduce dalla sconfitta al terzo set contro Jannik Sinner ; lo spagnolo, al ritorno in campo dopo aver annunciato il ritiro al termine della stagione , si è invece arreso a Carlos Alcaraz nel derby . Segui la diretta della partita .

19:19

Djokovic subito avanti

Continua a sbagliare tanto Nadal, sempre in difficoltà nello scambio. 40-0 per Djokovic, che poi sbaglia. Altro errore: Nadal non tiene la battuta.

19:12

Djokovic chiude il primo set: 6-2

Con il servizio continua a far male il serbo, che porta a casa il primo set: 6-2.

19:10

Nadal serve per il primo set: 5-2

Sbaglia tanto con il dritto Nadal. Djokovic si porta sul 40-0 e con tre palle break. Sbaglia il serbo. Dopo non dà scampo con il passante di rovescio. Siamo sul 5-2.

19:07

Djokovic-Nadal 4-2

Nole con il servizio accelera e sul 40-30 piazza un ace che lo porta sul 4-2.

19:02

Djokovic sempre avanti 3-2

Chiude 40-0 il turno di servizio Djokovic. Torna al servizio Nadal: punto ed errore del serbo in risposta. Sbaglia anche Rafa: troppo lungo il suo dritto: 30-15. Errore e doppio fallo: 30-40 per la palla del 4-1. Nole tenta una palla corta, non va. Super palla corta invece di Rafa, applaude anche l’avversario. Nadal porta a casa il game e siamo sul 3-2.

18:54

Nadal c'è e accorcia: 2-1

Sullo 0-15 grande dritto di Nadal, come ai “vecchi tempi”, che spiazza Djokovic. Poi viene a rete e con una volée chiude il 30-15. Arriva anche un ace ad impreziosire questo game. Riposta sbagliata del serbo e 2-1.

18:52

Djokovic si porta sul 2-0

Rovescio a rete e primo 15 per Nadal. Altro errore nello scambio per Djokovic ed è 0-30. Poi sbaglia Rafa, troppo lungo il suo dritto lavorato. Esce il rovescio di Nadal ed ecco il 30-30. Arriva un altro lungo di Rafa che per forzare sta sbagliando tanto. La contro-smorzata di Djokovic non va: 40-40. Out il dritto dello spagnolo, poi il doppio fallo di Nole. Che fin qui sta giocando a ritmo lento. In risposta sbaglia Nadal. Djokovic poi in corsa sgancia un dritto lungolinea imprendibile. Applausi per lui.

18:45

Djokovic-Nadal 1-0

Nadal sotto 0-30, poi grande dritto a spiazzare Nole. 15-30: esce la risposta del serbo sul servizio ed è parità. Scambio lungo, sbaglia per primo Rafa: dritto a rete. Serve and volley, ma arriva il passante perfetto di Djokovic che porta a casa il primo game. Abbozza un applauso Nadal.

18:41

Djokovic-Nadal, si inizia

Partita la super sfida! Nadal al servizio.

18:36

Djokovic-Nadal, inizia il riscaldamento

Iniziano a palleggiare i due giocatori in campo. Dopo il sorteggio della monetina lo spagnolo ha scelto il servizio.

18:33

Inizia lo show, Djokovic-Nadal in campo

Giochi di luce, musica, animazioni virtuali. Poi ecco Djokovic e Nadal in campo. Ovazione del pubblico, qui si fa la storia. Potrebbe essere l’ultima sfida tra i due. Nel 2006 l’inizio della loro rivalità.

18:25

Sinner-Alcaraz, quando in campo

Prima Djokovic-Nadal (a partire dalle 18:30), poi toccherà alla finale Sinner-Alcaraz. Dovrebbe iniziare intorno alle 20, ma tutto dipende dal match tra le due leggende.

18:10

Sinner ballerino, serata libera: che festa a Riyad con Alcaraz e tutti gli altri re

Una serata di svago e di relax per tutti i protagonisti del Six Kings Slam: Djokovic svela tutto con uno scatto, le immagini fanno il giro del mondo. APPROFONDISCI

18:00

Nadal avvisa Sinner e Alcaraz: "Difficile restare al top, stiano lontani da..."

Le parole del campione spagnolo per le due nuove stelle del tennis: "Siamo in buone mani, sono una spanna sopra a tutti". LEGGI TUTTO

17:50

Six Kings Slam, il montepremi

Per la partecipazione al torneo verrà garantita una cifra pari a circa 1,5 milioni di dollari (circa 1,36 milioni di euro) a ogni giocatore. Il premio destinato al vincitore è invece fissato a 6 milioni di dollari, ovvero poco meno di 5 milioni e mezzo di euro, quasi il doppio dei 3,6 milioni di dollari incassati dal campione degli US Open.

17:40

Djokovic-Nadal, i precedenti

Sono 60 i precedenti a livello di circuito maggiore, con il serbo in vantaggio 31-29 nel conto dei confronti diretti. Ad aggiudicarsi l'ultima sfida è stato Nole, che si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 al secondo turno delle Olimpiadi di Parigi 2024.

17:30

Djokovic-Nadal, dove vederla in tv e streaming

L'incontro tra Nadal e Djokovic a Riyadh sarà trasmesso da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento e anche da Supertennis e DAZN. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Riyad