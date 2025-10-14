Italia, Spagna, Under 21 e Berrettini: le ultimissime

Allo Stadio Friuli di Udine è stata la notte di Italia-Israele, sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Vincendo 3-0, gli Azzurri si sono garantiti, aritmeticamente, l'accesso ai playoff per la terza volta consecutiva: sperando, stavolta, in un finale diverso. Tre punti, quelli ottenuti grazie a una doppietta di Retegui e a un gol di Mancini, che tengono accese anche le (minime) speranze di qualificazione diretta

Una doppietta di Merino, un rigore di Oyarzabal e un'autorete di Chernev permettono alla Spagna di sconfiggere nettamente la Bulgaria con un secco 4-0. Le Furie Rosse ottengono la quarta vittoria su quattro gare e comandano i Gruppo E con tre punti di vantaggio sulla Turchia.

Allo stadio 'Zini' di Cremona, l'Italia Under 21 sconfigge 5-1 l'Armenia, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Quarto successo su quattro sfide per la Nazionale guidata da Silvio Baldini, che aggancia la Polonia in testa alla classifica del gruppo E.

Inizia con il piede giusto la corsa di Matteo Berrettini nell'Atp 250 di Stoccolma. Il tennista romano si è imposto nel derby con Giulio Zeppieri, che aveva raggiunto il main draw dopo aver superato le qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 21 minuti di gioco.