Paolini, Mondiale U20, Milan e Como: le ultimissime

Lunedì significa nuovo ranking WTA. Al termine del WTA 500 di Ningbo e del WTA 250 di Osaka, il circuito femminile ha pubblicato la nuova classifica mondiale. In vetta c'è sempre Aryna Sabalenka, che ha toccato quota 53 settimane consecutive e si appresta a chiudere al comando la stagione. La semifinale raggiunta nel WTA 500 di Ningbo ha permesso a Jasmine Paolini di guadagnare due posizioni e issarsi al sesto posto a quota 4.525 punti.

Il Marocco è campione del Mondo. I giovani marocchini hanno vinto, alla prima partecipazione assoluta alla competizione della propria storia, il Mondiale under-20, disputatosi in Cile. Decisiva la vittoria per 2-0 nella finale giocata contro l’Argentina.

È tornato Rafa Leao. Il numero 10 rossonero, grazie alla sua doppietta (i suoi primi gol in campionato), ha permesso al Milan di battere in rimonta la Fiorentina e di consentire ai rossoneri di agguantare il primato individuale in classifica. In occasione dellìesultanza dopo il gol su rigore, c'è stato però un altro gesto molto apprezzato dai tifosi, quello di Gabbia, che ha evitato un'ammonizione a Leao non facendogli togliere la maglia.

"Voglio dire solo una cosa, sono molto orgoglioso di voi. Dalla tribuna guardi il calcio molto facilmente ma quello che avete fatto è stato molto difficile". Subito dopo la vittoria 2-0 contro la Juventus il tecnico del Como Cesc Fabregas ha voluto ringraziare già in campo i suoi giocatori facendo un discorso a caldo, ripreso in video pubblicato sui canali social del club lariano. "Vedete quello che abbiamo fatto - grida l'allenatore spagnolo - Abbiamo corso 1 minuto, 20 minuti, 10 minuti, non mi interessa: serve la fottuta mentalità per vincere in questo club, in questa squadra. Grazie mille. Continuiamo così".