Juve, Lang, Sinner e tennis: le ultimissime

Stasera, a Madrid, Tudor sembra dunque intenzionato a fare un passo indietro: tornare alla difesa a tre. Davanti a Di Gregorio, spazio a Gatti, Rugani e Kelly. In mezzo, dovrebbero rivedersi Locatelli, Thuram e Koopmeiners, con Cambiaso e Kalulu sulle rispettive corsie, mentre in attacco dovrebbe essere Dusan Vlahovic ad affiancare Kenan Yildiz.

È deluso per la pesante sconfitta e per lo scarso impiego in campo: Noa Lang fa fatica a nascondere il disappunto dopo il ko per 6-2 del suo Napoli contro il Psv Eindhoven in Champions League. Lang, arrivato al Napoli proprio dal Psv Eindhoven nell'estate scorsa, è stato incalzato sul rapporto con l'allenatore del Napoli Antonio Conte: "Ci ho parlato una volta, ma ora è più importante la partita, quello che abbiamo fatto è stato scandaloso. Siamo stati semplicemente surclassati”.

Polemica social infuocata per Bruno Vespa, che nelle ultime ore ha preso di mira Jannik Sinner con un post su X (ex Twitter) destinato a far discutere. Il giornalista ha criticato duramente il tennista altoatesino per la sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis con la nazionale italiana, scrivendo: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”. Una frase che ha sollevato un’ondata di reazioni indignate, amplificata da una clamorosa gaffe: Vespa ha concluso il post scrivendo "Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna", confondendo evidentemente Carlos Alcaraz con un fantomatico "Alvarez".

È un Matteo Berrettini carico quello che si prepara all'esordio all'Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro, n.59 del mondo, è atteso dalla sfida del primo turno dell'Open austriaco con l'australiano Alexei Popyrin. Un appuntamento importante che precede la fase finale di Coppa Davis, torneo che Berrettini disputerà da protagonista con l'Italia di capitan Volandri: "Come sempre, è una grandissima emozione, un grandissimo onore rappresentare tutti gli italiani, tutti i ragazzi del tennis", sottolinea il tennista romano ai microfoni di Sky Sport.