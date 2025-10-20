Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Sinner spiega la scelta di rinunciare alla Coppa Davis: "Averla vinta già due volte..."

Jannik ha parlato del suo prossimo forfait a Bologna. "È stata una decisione difficile, ma una settimana in più di preparazione per l'Australia cambia tanto"
2 min
Tagssinner

Sinner ha spiegato la sua decisione di rinunciare alla Coppa Davis ai microfoni di Sky Sport: "Quest'anno abbiamo deciso così, io e il mio team. È una decisione difficile non andare alla Coppa Davis - ha detto Jannik - ma nell'altro senso l’obiettivo dopo Torino è ripartire con il piede giusto in Australia, una settimana sembra una banalità, ma non lo è, perché è molto importante fare una preparazione di una settimana più lunga. Poi l’abbiamo vinta anche nel 2023 e nel 2024, e anche questo è un fattore, era importante vincerla e quest'anno abbiamo deciso così".

 

 

Sinner è diventato ingiocabile?

"Io ingiocabile? Non lo so, magari un po' più imprevedibile. Ci stiamo lavorando tanto, è un lavoro continuo, ho il miglior team possibile che mi sta aiutando a fare proprio questo. Per battere i migliori devi giocare in modo quasi perfetto, lì ci sono riuscito (al Six Kings Slam, ndr), adesso vediamo. Ci sono tornei importanti qui, a Vienna, Parigi e Torino, e saranno molto importanti anche per l'anno prossimo. Cerchiamo di fare del nostro meglio. A Vienna ci sarà il rigongiungimento con Cahill. In cosa è fondamentale? Nei momenti cruciali, proprio mentalmente forse, è un allenatore che ha tantissima esperienza, conosce benissimo qualsiasi scenario in campo e anche fuori, è come un secondo papà per me, perché sto tanto in contatto con lui ci sto parlando tanto di come mi sento e di cosa è importante per me, è una persona chiave per tutto il team, siamo tutti uniti, lui e Simone (Vagnozzi, ndr) sono diversi ma la combinazione è incredibile ed è una fortuna averli nel team".

 

