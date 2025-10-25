Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Napoli, Atalanta, tennis e F1: le ultimissime

Gli azzurri si impongono sui nerazzurri. Finisce 1-1 allo Zini. Sinner batte De Minaur. La griglia di partenza in Messico
2 min
Tagsnapoliatalantasinner

 

La partita del Maradona, in cui succede di tutto, va al Napoli: 3-1 il risultato finale con gol di De Bruyne su rigore e poi due magie di McTominay e Anguissa. Inutile, per l'Inter, la rete di Calhanoglu, sempre su rigore. 

 

Dopo i pareggi con Juventus, Como, Lazio e Slavia Praga, l'Atalanta torna con un punto anche dallo Zini di Cremona: gli uomini di Nicola fermano i bergamaschi sull'1-1, reti di Vardy, al primo centro nel nostro campionato e di Brescianini, entrato pochi minuti prima. 

 

Jannik Sinner supera Alex De Minaur e stacca il pass per la finalissima dell'Atp 500 di Vienna. Il numero due del mondo - nonché prima testa di serie del tabellone viennese - incanta il Centrale della 'Wiener Stadthalle' regolando in due set - 6-3, 6-4 i l'australiano, n.7 del ranking e terzo favorito del seeding. 

 

Ventesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di F1 a Città del Messico, con le qualifiche che regalano grandi emozioni e qualche colpo di scena. La pole è di Lando Norris, che si conferma in gran forma, mentre l'altra McLaren di Piastri naufraga, con il leader del Mondiale che chiude addirittura ottavo. 

