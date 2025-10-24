Sinner-Bublik, diretta Atp Vienna: quarti di finale LIVE

18:11

Ecco Bublik: battuta da sotto che beffa Sinner e poi chiama il pubblico. Jannik resta a zero, ma ora serve per il set.

18:09

Sinner consolida il break: 5-3 con Bublik

Turno di servizio con le palle nuove per Sinner sfruttato al meglio: tiene Bublik a zero e consolida il break.

18:05

La sesta palla break è buona, stavolta Sinner capitalizza e rompe l'equilibrio. Bublik prova a salvarsi con una palla corta, ma si infrange a rete.

18:01

Sinner, ancora un turno di battuta a zero

Altro turno di battuta a zero per Sinner, davvero impeccabile con le prime finora.

17:58

Questa volta Bublik non concede palle break a Sinner e aumenta l'efficacia della prima. Game finito 40-30

17:55

Altro turno di servizio molto solido di Sinner, stavolta concede un punto a Bublik, ma la sostanza non cambia. Finora non si gioca quando batte Jannik.

17:50

Altre tre palle break salvate da Bublik: sono 5 su 5!

Bublik forza tanto, anche le seconde: commette due doppi falli e arrivano altre tre palle break consecutive per Sinner. Poi il kazako mette a segno cinque punti consecutivi e porta a casa il game. In due turni di servizio ha già salvato 5 palle break!

17:46

Sinner tiene il suo primo turno di servizio a zero, batte sempre sopra i 200 km/h, praticamente perfetto.

17:44

Sinner ha subito due palle break, ma Bublik si tira fuori dai guai con un buon attacco a rete e un servizio vincente.

17:36

I due giocatori sono in campo e stanno provando i servizi. L'atmosfera è caldissima a Vienna.

17:28

Il percorso di Bublik a Vienna

Primo turno: Bublik-Tabilo 6-4 6-4

Ottavi di finale: Bublik-Cerundolo 6-4 6-2

17:20

Sinner-Bublik, dove vederla in tv

Sinner è pronto ad entrare in campo e si sta riscaldando, prima di entrare in campo, l'inizio della gara si avvicina. La sfida verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go.

17:13

Sinner-Bublik, in semifinale c'è De Minaur

Chi vince sfida in semifinale De Minaur, che ha sconfitto Berrettini 6-1 7-6. La cronaca completa del match

17:03

Sinner, il percorso a Vienna

Primo turno: Sinner-Daniel Altmaier 6-0 6-2

Ottavi di finale: Sinner-Cobolli 6-2 7-6 Leggi la cronaca completa

16:57

Fognini sta con Sinner: il messaggio sui social

Anche Fognini sta dalla parte di Sinner nella decisione di non partecipare alle finali di Coppa Davis, e lo ha scritto chiaramente in un messaggio sui social: "Penso che sia più che comprensibile. Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre cento opportunità di portare in alto la nostra amata bandiera".

16:50

Sinner ai quarti di finale, la statistica

Sinner è riuscito a raggiungere i quarti di finale nell'Atp 500 di Vienna per la quarta volta

16:48

Sinner avanti 5-2 nei precedenti con Bublik

Sinner - avanti 5-2 nei precedenti - nel 2025 lo ha poi sconfitto allo US Open, e lo aveva già fatto al Roland Garros. Sarà però il loro primo confronto sul cemento indoor

Vienna