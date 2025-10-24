Sinner-Bublik, diretta Atp Vienna: quarti di finale LIVE
Dopo la vittoria con Cobolli, la 17ª in altrettanti derby italiani, Sinner sfida ai quarti di finale Alexander Bublik, il kazako numero 16 nel ranking Atp che lo ha sconfitto sull'erba ad Halle in questa stagione. In palio c'è la semifinale.
18:11
Ecco Bublik, battuta da sotto vincente. Sinner ora serve per il set
Ecco Bublik: battuta da sotto che beffa Sinner e poi chiama il pubblico. Jannik resta a zero, ma ora serve per il set.
18:09
Sinner consolida il break: 5-3 con Bublik
Turno di servizio con le palle nuove per Sinner sfruttato al meglio: tiene Bublik a zero e consolida il break.
18:05
Break Sinner, ora è avanti 4-3 con Bublik nel primo set
La sesta palla break è buona, stavolta Sinner capitalizza e rompe l'equilibrio. Bublik prova a salvarsi con una palla corta, ma si infrange a rete.
18:01
Sinner, ancora un turno di battuta a zero
Altro turno di battuta a zero per Sinner, davvero impeccabile con le prime finora.
17:58
Sinner-Bublik 2-3 nel primo set
Questa volta Bublik non concede palle break a Sinner e aumenta l'efficacia della prima. Game finito 40-30
17:55
Sinner tiene il servizio agevolmente: 2-2 con Bublik
Altro turno di servizio molto solido di Sinner, stavolta concede un punto a Bublik, ma la sostanza non cambia. Finora non si gioca quando batte Jannik.
17:50
Altre tre palle break salvate da Bublik: sono 5 su 5!
Bublik forza tanto, anche le seconde: commette due doppi falli e arrivano altre tre palle break consecutive per Sinner. Poi il kazako mette a segno cinque punti consecutivi e porta a casa il game. In due turni di servizio ha già salvato 5 palle break!
17:46
Sinner tiene a zero il suo primo turno di servizio
Sinner tiene il suo primo turno di servizio a zero, batte sempre sopra i 200 km/h, praticamente perfetto.
17:44
Due palle break per Sinner, Bublik le annulla
Sinner ha subito due palle break, ma Bublik si tira fuori dai guai con un buon attacco a rete e un servizio vincente.
17:36
Tutto pronto per Sinner-Bublik
I due giocatori sono in campo e stanno provando i servizi. L'atmosfera è caldissima a Vienna.
17:28
Il percorso di Bublik a Vienna
Primo turno: Bublik-Tabilo 6-4 6-4
Ottavi di finale: Bublik-Cerundolo 6-4 6-2
17:20
Sinner-Bublik, dove vederla in tv
Sinner è pronto ad entrare in campo e si sta riscaldando, prima di entrare in campo, l'inizio della gara si avvicina. La sfida verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go.
17:13
Sinner-Bublik, in semifinale c'è De Minaur
Chi vince sfida in semifinale De Minaur, che ha sconfitto Berrettini 6-1 7-6. La cronaca completa del match
17:03
Sinner, il percorso a Vienna
Primo turno: Sinner-Daniel Altmaier 6-0 6-2
Ottavi di finale: Sinner-Cobolli 6-2 7-6 Leggi la cronaca completa
16:57
Fognini sta con Sinner: il messaggio sui social
Anche Fognini sta dalla parte di Sinner nella decisione di non partecipare alle finali di Coppa Davis, e lo ha scritto chiaramente in un messaggio sui social: "Penso che sia più che comprensibile. Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre cento opportunità di portare in alto la nostra amata bandiera".
16:50
Sinner ai quarti di finale, la statistica
Sinner è riuscito a raggiungere i quarti di finale nell'Atp 500 di Vienna per la quarta volta
16:48
Sinner avanti 5-2 nei precedenti con Bublik
Sinner - avanti 5-2 nei precedenti - nel 2025 lo ha poi sconfitto allo US Open, e lo aveva già fatto al Roland Garros. Sarà però il loro primo confronto sul cemento indoor
Vienna