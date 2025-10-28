Corriere dello Sport.it
Lecce-Napoli, Atalanta-Milan, Juve e Roma: le ultimissime

Le probabili formazioni di oggi. Spalletti pronto a dire sì. Dybala, si tratta sul rinnovo
2 min
Lecce-Napoli delle 18.30 apre la nona giornata del campionato di Serie A. Queste le probabili formazioni. LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Camarda, Banda. NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang.

Alle 20.45 il big match tra Atalanta e Milan, queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

L'esonero di Igor Tudor apre una linea di successione che dovrebbe portare a Spalletti. Il tecnico vorrebbe un contratto fino al 2028, diversi milioni. Ci sarebbe l'intenzione, da parte dei bianconeri, di optare per una soluzione a breve termine, con scadenza a giugno e magari un’opzione in caso di qualificazione alla prossima Champions.

Il contratto di Dybala è un fascicolo aperto sulla scrivania del ds Massara. Nessuna delle parti è intenzionata a separarsi. Non sarebbe un rinnovo alle cifre attuali, 8 milioni a stagione. Dybala rinuncerà a qualcosa. Ma mai al sogno di vincere un trofeo con questa maglia. Nelle prossime settimane partirà la trattativa. 

 

