giovedì 30 ottobre 2025
Spalletti, Lazio, Cagliari-Sassuolo e Nba: le ultimissime

L'allenatore pronto ad iniziare l'avventura in bianconero. Le scelte di Sarri. Come scenderanno in campo le squadre nel match delle 18.30. Le ultime dal basket Usa
2 min
È il giorno della firma con la Juve per Luciano Spalletti, pronto a diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore della squadra bianconera. All'indomani della vittoria ottenuta da Yildiz e compagni contro l'Udinese, si aprirà un nuovo ciclo sulla panchina della Vecchia Signora. 

La Lazio sfida il Pisa. In difesa Pellegrini in vantaggio su Lazzari, mentre a centrocampo Basic e Vecino si giocano una maglia da titolare. Davanti Dia più di Pedro per completare il tridente. 

Oggi alle 18:30, il Cagliari ospita il Sassuolo per la 9^giornata di Serie A. Pisacane recupera Mina in difesa, a centrocampo Palestra-Felici sugli esterni con Adopo e Prati in mezzo e Folorunsho dalla panchina. In attacco la coppia Esposito-Borrelli. Per Grosso, a centrocampo di ballottaggi Matic-Lipani e Thorstvedt-Vranx. Davanti Volpato e Laurienté gli esterni, con Pinamonti in vantaggio su Cheddira per completare il reparto offensivo. 

Nella notte italiana si sono disputate dieci partite del campionato Nba. I Los Angeles Lakers superano 116-115 in trasferta i Minnesota Timberwolves nonostante le assenze di Senza LeBron James e Luka Doncic: MVP della partita è Austin Reaves che firma 28 punti. 

 

