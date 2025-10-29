Juve-Udinese diretta: segui il match di Serie A LIVE

- 5'D. Vlahovic, (Rig.)
- 45 + 1'N. Zaniolo
La Juve scende in campo dopo l'esonero di Igor Tudor e in attesa di annunciare Luciano Spalletti come erede del tecnico croato. A guidarla allo Stadium contro l'Udinese, nel match infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie A, sarà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen al quale il club bianconero ha affidato il compito di fare da 'traghettatore'. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:44
53' - Occasione clamorosa per la Juve
Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Openda prova la conclusione da ottima posizione, ma la difesa friulana si oppone e respinge il tiro.
19:40
49' - Grande parata di Di Gregorio
Atta ci prova di testa dopo una punizione tirata in area: il portiere della Juve ci mette le mani e manda in angolo. Udinese rientrata bene.
19:35
46' - Iniziato il secondo tempo
Si riparte con il primo possesso dell'Udinese.
19:20
45'+3' - Si chiude il primo tempo: è 1-1
Tutti negli spogliatoi dopo i gol di Vlahovic e Zaniolo. Fischi da parte dei tifosi Juve.
19:19
45'+2' - Primo giallo del match
Proteste troppo plateali da parte di Piotrowski, l'arbitro tira fuori il primo giallo della partita.
19:18
45'+1' - Gol dell'Udinese con Zaniolo
Azione insistita dell'Udinese in area, poi palla a Zaniolo all'altezza del dischetto che tira un mancino piazzato: 1-1 allo Stadium.
19:13
41' - Vlahovic ancora pericoloso
Locatelli serve la punta bianconera, che da fuori calcia subito: Okoye blocca a terra senza grossi problemi. Buona Juve fin qui con il serbo in grande spolvero.
19:11
39' - Okoye top su Vlahovic
Palla in profondità del serbo, che pressato calcia con il destro a botta sicura: Okoye in uscita devia bene e salva l'Udinese.
19:10
39' - Kostic vicino al 2-0
Bel tiro dell'esterno bianconero, Okoye dice no. Bravo il portiere dell'Udinese, che respinge bene il pallone anche leggermente deviato.
19:09
38' - Cambio forzato per l'Udinese
Davis non ce la fa, problemi muscolari per lui ed è costretto a chidere il cambio. Entra al suo posto Buksa.
19:07
35' - Juve che fa la partita
Sono i padroni di casa a fare la partita, forti anche del vantaggio. Bel tiro cross di Openda, Okoye devia e mette in rimessa laterale. Problemi per Davis.
19:01
28' - Yildiz pericoloso, la difesa dell'Udinese libera
Splendida sponda di petto di Vlahovic per Yildiz, che si accentra palla al piede. Arrivato al limite dell’area tenta la sterzata per crearsi lo spazio per il tiro, ma la difesa dell’Udinese è attenta e chiude bene.
18:50
19' - Prima occasione per l'Udinese con Zaniolo
Bell'azione dell'ex Roma che recupera un pallone al limite dell'area, finta un paio di volte il tiro e poi conclude. Deviazione e angolo. Primo squillo dell'Udinese.
18:48
16' - Ancora Vlahovic in gol: ma è fuorigioco
Pallone in profondità per McKennie, che serve Vlahovic in area: appoggio in rete facile facile. L'assistente sventola fuorigioco e ok del Var.
18:41
10' - Openda pericoloso
Una Juve convincente in questo inizio di partita. Vlahovic serve Openda in profondità, che taglia la difesa, ma calcia tardi: pallone fuori.
18:36
5' - Gol della Juve con Vlahovic
Il serbo non sbaglia dal dischetto: pallone da una parte, portiere dall'altra. Juve avanti 1-0.
18:35
3' - Rigore per la Juve
Manovra offensiva ben organizzata: Openda serve Vlahovic, che in area viene preso per la maglia da Goglichidze (giallo per lui). Rigore confermato anche dal Var.
18:31
1' - Inizia Juve-Udinese
Si parte! Primo pallone per i bianconeri di Brambilla. Inizia il match.
18:14
Le parole di Chiellini
Giorgio Chiellini è intervenuto su Dazn prima del fischio d'inizio di Juventus-Udinese: "Penso che Tudor vada ringraziato perché ha fatto un lavoro importante, l'anno scorso ha conseguito ottimi risultati e ci ha portato in Champions che non era scontato. Se abbiamo preso questa decisione è perché l'abbiamo ritenuta necessaria. E' stata una decisione condivisa, per ripartire, perché crediamo che questa squadra possa fare un ottimo campionato e che ci fosse bisogno di qualcosa di diverso". Su Spalletti: "Credo che sia un grande allenatore, ha esperienza e un gioco moderno. Permettetemi di aspettare e rispettare tutte le parti in causa prima di parlare perché non c'è nulla di firmato. In questo momento cerchiamo di conquistare i 3 punti per ripartire, ringraziamo Brambilla che ha guidato la squadra e la guiderà questa sera, poi parleremo del futuro".
17:52
I numeri tra Juve e Udinese
L’ultimo pareggio tra Juve e Udinese in casa dei bianconeri in Serie A risale al 18 marzo 1990 (1-1 all’Olimpico Grande Torino). Da allora, nelle 31 sfide disputate a Torino nel massimo campionato, la “Vecchia Signora” ha collezionato 25 vittorie, mentre i friulani si sono imposti in sei occasioni.
17:40
Il rendimento della Juve in casa
La Juve arriva da tre pareggi consecutivi all’Allianz Stadium tra tutte le competizioni. Solo una volta nella sua storia, dal 1929/30 a oggi, la squadra ha fatto registrare una striscia più lunga di pareggi interni ufficiali: cinque, tra marzo e aprile 2006, sotto la guida di Fabio Capello.
17:36
Juve-Udinese, le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-1-2) - Di Gregorio, Kaluku, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli. McKennie, Kostic; Yildiz, Openda, Vlahovic. All. Brambilla.
UDINESE (3-5-2) - Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.. All. Runjaic
17:33
La Juve a Spalletti: le ultime news
In panchina stasera andrà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen chiamato a dirigere la prima squadra. Poi la firma di Spalletti. Qui tutte le ultime news.
17:18
Dentro la crisi della Juve
L’ultima vittoria della Juve risale al 13 settembre scorso contro l’Inter in campionato. Da allora, i bianconeri hanno disputato otto gare ufficiali consecutive senza ottenere successi (5 pareggi e 3 sconfitte). Solo in tre occasioni, dal 1929/30 a oggi, la squadra ha attraversato una striscia di almeno nove partite senza vittorie in tutte le competizioni: nove tra febbraio e aprile 1962, tredici tra febbraio e maggio 1956 e nove tra giugno e ottobre 1955.
17:15
