Juve-Udinese diretta: segui il match di Serie A LIVE

18:35

3' - Rigore per la Juve

Manovra offensiva ben organizzata: Openda serve Vlahovic, che in area viene preso per la maglia da Goglichidze (giallo per lui). Rigore confermato anche dal Var.

18:31

1' - Inizia Juve-Udinese

Si parte! Primo pallone per i bianconeri di Brambilla. Inizia il match.

18:14

Le parole di Chiellini

Giorgio Chiellini è intervenuto su Dazn prima del fischio d'inizio di Juventus-Udinese: "Penso che Tudor vada ringraziato perché ha fatto un lavoro importante, l'anno scorso ha conseguito ottimi risultati e ci ha portato in Champions che non era scontato. Se abbiamo preso questa decisione è perché l'abbiamo ritenuta necessaria. E' stata una decisione condivisa, per ripartire, perché crediamo che questa squadra possa fare un ottimo campionato e che ci fosse bisogno di qualcosa di diverso". Su Spalletti: "Credo che sia un grande allenatore, ha esperienza e un gioco moderno. Permettetemi di aspettare e rispettare tutte le parti in causa prima di parlare perché non c'è nulla di firmato. In questo momento cerchiamo di conquistare i 3 punti per ripartire, ringraziamo Brambilla che ha guidato la squadra e la guiderà questa sera, poi parleremo del futuro".