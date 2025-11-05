Inter, Atalanta, San Siro e tennis: le ultimissime

I nerazzurri vincono di misura e non riescono a migliorare più di tanto la differenza reti in attesa dei big match contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Dortmund: a segno Lautaro e Carlos Augusto.

Un’Atalanta eroica espugna il Velodrome: 1-0 contro il Marsiglia. Samardzic al 90' salva Juric con un gol meraviglioso.

Svolta per lo stadio di San Siro. E' ufficiale il passaggio di proprietà dell'impianto. Stamattina, infatti, è stato firmato il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter e Milan.

Vittoria sofferta per Lorenzo Musetti all'esordio nell'Atp 250 di Atene. Il tennista carrarino, n.9 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, ha sconfitto dopo due ore e 25 minuti il veterano svizzero Stan Wawrinka