Roma-Rangers, Bologna-Brann, Mainz-Fiorentina e tennis: le ultimissime

Trasferta scozzese per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata oggi a Glasgow contro i Rangers alle 21. Questa la probabile formazione giallorossa. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in Europa League per affrontare al "Dall'Ara" i norvegesi del Brann alle 21. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga.

La Fiorentina è chiamata a scendere in campo in Conference League con Daniele Galloppa in panchina contro il Mainz alle 18.45. FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli.

Dopo il successo nel primo turno contro il francese Quentin Halys, Matteo Berrettini ha battuto in due set anche l'australiano Aleksandar Vukic, numero 87 del mondo, negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Metz, il Moselle Open. Il romano, 63° nel ranking Atp, si è imposto 7-6, 6-3 e raggiunge così i quarti sul cemento francese, dove affronterà lo statunitense Learner Tien.