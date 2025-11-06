Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Roma-Rangers, Bologna-Brann, Mainz-Fiorentina e tennis: le ultimissime

Roma-Rangers, Bologna-Brann, Mainz-Fiorentina e tennis: le ultimissime

Capitolini ed emiliani in campo alle 21. La viola scende in campo alle 18.45. Atp 250 di Metz, Berrettini vola ai quarti
2 min
Tagsroma-rangersbologna-brannTennis

 

 

Trasferta scozzese per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata oggi a Glasgow contro i Rangers alle 21. Questa la probabile formazione giallorossa. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in Europa League per affrontare al "Dall'Ara" i norvegesi del Brann alle 21. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga.

La Fiorentina è chiamata a scendere in campo in Conference League con Daniele Galloppa in panchina contro il Mainz alle 18.45. FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli. 

Dopo il successo nel primo turno contro il francese Quentin Halys, Matteo Berrettini ha battuto in due set anche l'australiano Aleksandar Vukic, numero 87 del mondo, negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Metz, il Moselle Open. Il romano, 63° nel ranking Atp, si è imposto 7-6, 6-3 e raggiunge così i quarti sul cemento francese, dove affronterà lo statunitense Learner Tien.

 

 

