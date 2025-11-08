Roma, Lecce-Verona, F1 e Bundesliga: le ultimissime

Roma-Udinese, i convocati di Gasperini. Conto alla rovescia per la sfida valdia per l'undicesima giornata di Serie A, in programma domani, domenica 9 novembre, alle 18, allo stadio Olimpico. Il tecnico dei giallorossi ha annunciato i calciatori che saranno a sua disposizione. Ferguson non ce la fa a recuperare e non figura nell'elenco al pari di Dybala e Angelino.

Lecce e Verona non vanno oltre il pareggio: 0-0 al Via del Mare. Nessuna rete nello scontro diretto tra le due squadre che lottano per la salvezza.

La Formula 1 arriva nella terra di Ayrton Senna per il 21° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025 per La Gara Sprint da 100 km e 24 giri sul circuito di Interlagos. A trionfare e a prendersi tutti gli 8 punti preziosissimi per la lotta al titolo piloti è Lando Norris con la sua McLaren. Dietro di lui l'italiano della Mercedes Kimi Antonelli che firma il suo primo secondo posto in una Gara Sprint.

Finisce 2-2 la sfida tra Union Berlino e Bayern Monaco, valida per la decima giornata di Bundesliga. I padroni di casa si portano avanti due volte grazie alla doppietta di Doekhi, ma i bavaresi riescono a reagire in entrambe le occasioni con le reti di Diaz e Kane (al 90'), mantenendo così la vetta della classifica.