lunedì 10 novembre 2025
Palladino, Lazio, Atp Finals e calcio estero: le ultimissime

L'ex tecnico della Fiorentina sarà il nuovo tecnico dei bergamaschi. La società rettifica le dichiarazioni di Sarri. Quando gioca Sinner. Il Boca vince il Superclasico
2 min
Accordo raggiunto tra l’Atalanta e Raffaele Palladino: l’ex tecnico di Monza e Fiorentina è pronto a diventare il nuovo allenatore del club bergamsco. Mancano solo alcuni dettagli formali per la firma, ma l’intesa è stata trovata per un contratto fino al 2027. 

Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri aveva lanciato la polemica contro l'arbitro: "È l'ora di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall'estero, la situazione è abbastanza pesante. Non vedo più arbitri all'altezza, quello di stasera sicuramente non lo è stato" (QUI le parole complete). Dopo le dichiarazioni dell'allenatore, la Lazio ha voluto precisare la situazione con un comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale.

È tutto pronto per l'esordio di Jannik Sinner alle Atp Finals 2025. La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è in programma lunedì 10 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 20:30.

Il Boca Juniors vince il Superclasico: 2-0 contro il River Plate. In una Bombonera stracolma non c'è storia: la squadra guidata da Ubeda conferma l'ottimo momento di forma e vince la partita più importante della stagione.

 

