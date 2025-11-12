Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Anguissa, Cambiaghi, Atp Finals e Serie A: le ultimissime

Il camerunense accusa un risentimento. Problema al polpaccio per l'attaccante. Quando gioca Sinner. Presentato il pallone invernale
2 min
Tagsnapolinazionalesinner

 

 

Allarme Anguissa. Frank, al lavoro in Marocco con il Camerun in vista della sfida di domani contro il Congo nel playoff per la Coppa d’Africa, ha accusato un risentimento muscolare che dovrà essere valutato.

Brutte notizie per Gennaro Gattuso. In vista del doppio impegno della Nazionale contro Moldavia (domani a Chisinau) e Norvegia (domenica a San Siro), il ct azzurro perde Nicolò Cambiaghi.

Dopo la qualificazione in semifinale di Bolelli/Vavassori e l'impresa di Musetti contro De Minaur, tocca a Jannik Sinner infiammare l'Inalpi Arena di Torino. L'incontro tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valido per la fase a gironi delle Atp Finals, è previsto oggi alle ore 20:30. 

La stagione invernale della Serie A ha il proprio pallone: Orbita Hi-Vis. Il pallone è stato presentato da PUMA Lega Calcio Serie A, e sarà utilizzato, oltre per la Serie A EniLlive, anche per le gare di Coppa Italia Frecciarossa e delle competizioni di Primavera 1. La grande novità riguarda però il colore: a differenza delle scorse stagioni, è abbandonata la base gialla a favore di una Fluo Orange.

 

