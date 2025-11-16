Sinner, Italia, Lazio e Inter: le ultimissime

Che festa a Torino! Sinner batte Alcaraz 2-0 (7-6 7-5) nell'ultimo atto delle Finals e chiude la stagione con un grande trionfo, che fa pendere la bilancia dalla sua parte.

L'Italia perde 4-1 in casa contro la Norvegia. Dopo un primo tempo ad alti ritmi, chiuso in vantaggio col gol di Pio Esposito, i norvegesi dilagano nella ripresa con le reti di Nusa, Haaland (doppietta) e Strand Larsen.

Nicolò Rovella non ce la fa. Il centrocampista della Lazio è costretto a sottoporsi a un intervento chirurigico per risolvere la pubalgia che lo perseguita da settimane. L'ennesima assenza per Maurizio Sarri che dovrà fare a meno del perno del centrocampo per circa 40-45 giorni. Rovella si era fermato dopo il derby contro la Roma e da allora lo staff medico aveva provato a gestire il problema con un percorso conservativo, che però non è bastato.

Termina anzitempo l'impegno di Hakan Calhanoglu nel corso di questa sosta per le nazionali. Il centrocampista dell'Inter, infatti, non prenderà parte alla partita della Turchia contro la Spagna, valida per l'ultima giornata del proprio gruppo di qualificazione al Mondiale, a causa di un problema al polso.