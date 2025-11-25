Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Napoli-Qarabag, Bodø Glimt-Juve, Roma e Olimpiadi invernali: le ultimissime

Tre punti in Champions per azzurri e bianconeri. Una giornata di squalifica per Gasperini. Domani verrà accesa la fiamma olimpica
3 min
TagsChampions LeagueRomaOlimpiadi Milano-Cortina

 

 

Gli azzurri battono il Qarabag di Gurbanov nella quinta partita della Fase campionato della Champions League, grazie al gol di Scott McTominay e all'autogol di Jankovic (nonostante un rigore sbagliato da Hojlund), e guadagnano punti importanti in ottica classifica, visto che ora sono a quota 7 lunghezze, agganciando gli azeri e momentaneamente anche l’Atalanta

La Juventus batte il Bodo Glimt in una partita davvero rocambolesca. I bianconeri, grazie ad uno spettacolare Yildiz, danno vita ad una prestazione praticamente perfetta nel secondo tempo. Prima il ribaltone con i gol di Openda e McKennie e poi la rete decisiva nel finale di David dopo il pareggio momentaneo del Bodo con Fet su rigore. La Juventus, aggrappandosi alle giocate di classe del suo numero 10, vince e finalmente respira in Champions League.

Gian Piero Gasperini sarà in tribuna, e non potrà seguire dalla panchina giallorossa, il big match di campionato tra Roma e Napoli allo stadio Olimpico, previsto per domenica 30 novembre alle 20.45. Il giudice sportivo ha deciso che sarà squalificato per una giornata, dopo l'espulsione rimediata nella partita contro la Cremonese. 

È tutto pronto per la la cerimonia di accensione della fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. La prova generale è andata in scena in Grecia, a Olimpia, e si è svolta senza sorprese. Tutto come previsto, con il cambio di sede già annunciato a causa del maltempo. Infatti, il fuoco sacro è stato acceso grazie al consueto specchio parabolico, che concentra i raggi solari, presso il museo archeologico dell'antica Olimpia oggi, martedì 25 novembre, davanti alla singolare statua della Nike di Peonium, e non all'aperto al Tempio di Hera: la pioggia non l'avrebbe permesso

 

