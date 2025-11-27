Roma, Bologna, Fiorentina e Mondiale U17: le ultimissime

Contro quella che finora era stata la migliore squadra della coppa, i giallorossi hanno fatto il loro dovere: 2-1 il risultato finale con i gol di El Aynaoui e El Shaarawy.

Il Bologna dopo due pareggi casalinghi in Europa League conquista il primo successo al Dall’Ara. La squadra di Italiano batte per 4-1 il Salisburgo dopo una prestazione brillante e convincente.

La Fiorentina al termine di una partita deludente non riesce a rendersi pericolosa se non con la traversa di Dzeko al 76’ e incassa la seconda sconfitta consecutiva in Conference League, questa volta contro l’AEK di Atene.

L'Italia Under 17 è nella storia: terzo posto al Mondiale di categoria grazie alla vittoria ai calci di rigore contro il pari età del Brasile. È il miglior risultato di sempre dopo il quarto posto nel 1987. Dopo l'eliminazione in semifinale contro l'Austria (2-0), gli Azzurrini del commissario tecnico Favo superano i verdeoro nella finalina della competizione iridata