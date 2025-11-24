Italia-Austria U17 diretta Mondiali: segui la semifinale di oggi LIVE

DOHA (QATAR) - Dopo il 3-2 con sofferenza finale contro l'Uzbekistan e l'1-0 di misura rifilato nei quarti al Burkina Faso, l'Italia U17 del ct Favo è pronta a scendere in campo a Doha, in Qatar, all'Aspire Zone per giocarsi contro l'Austria un posto nella finalissima dei Mondiali . Favo ha già avvisato: "Rispettiamo molto l’Austria, una squadra solida, concreta, sorniona e organizzata. Sa cosa fare e lo fa bene. Come noi, fino ad oggi, ha vinto tutte le partite, senza mai arrivare alla lotteria dei rigori. È una squadra difficile da affrontare perché sa rapportarsi bene con l’avversario di turno. Sarà una gara bella, tattica e impegnativa, anche perché questa è ormai una maratona: giocheremo la settima partita consecutiva". Segui la diretta della partita.

15:07

37' - L'Italia fa la partita

Un avvio sprint, poi la gara dell'Italia si è assestata su ritmi decisamente più bassi. Il copione comunque rimane lo stesso: noi attacchiamo, costruiamo, loro si chiudono e provano a ripartire in contropiede.

14:54

24' - Manca un giallo all'Austria

Dopo il primo tentativo dell'Austria al 17' che non ha impensierito l'Italia, la partita non ha vissuto altri sussulti. Solo un cartellino, un giallo per Luongo, che poi ha subito un brutto fallo senza che l'avversario rimediasse l'ammonizione.

14:42

12' - Iddrisa si divora l'1-0 Italia

Spunto di Inacio a sinistro, il 10 azzurro scappa verso la linea di fondo e poi crossa per l'arrivo di Iddrisa, che tutto solo in area mette alto col piatto destro.

14:33

3' - Campaniello sfiora il gol, che Italia!

Campaniello! Bolide di destro da lontano, il pallone passa vicinissimo all'incrocio. Già due occasioni azzurre in tre minuti.

14:32

2' - Subito Inacio, Italia pericolosa

Subito Italia pericolosa con Inacio che da sinistra entra in area, finta il tiro e poi col sinistro calcia alto.

14:31

1' - Inizia Italia-Austria U17!

Via, si parte! È cominciata Italia-Austria!

14:12

Le formazioni ufficiali di Italia-Austria

ITALIA (4-2-3-1): Longoni; Iddrisa, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco; Elimoghale, Luongo, Inacio; Campaniello. Ct: Favo.

AUSTRIA (4-2-3-1): Posch; Hofmann, Pokorny, Savic, Feldinger; Markovic, Weinhandl; Moser, Werner, Deshishku; Jozepovic. Ct: Stadler.

13:53

Come arriva l'Austria

L’Austria di Hermann Stadler ha staccato il biglietto per le semifinali della Coppa del Mondo Under 17 dopo aver superato il Giappone per 1-0. Prima, ha eliminato la Tunisia 2-0 ai sedicesimi e l’Inghilterra con un netto 4-0 agli ottavi. Ancora prima, ha dominato il Gruppo L, chiuso al primo posto a punteggio pieno (9 punti), superando nell’ordine l’Arabia Saudita 1-0 all’esordio, il Mali 3-0 e la Nuova Zelanda 4-1.

13:35

Italia alla prima e storica semifinale

L'Italia U17 ha dominato il Gruppo A, chiuso a punteggio pieno battendo Qatar (1-0), Bolivia (4-0) e Sudafrica (3-1), ed ha superato la Cechia ai sedicesimi (2-0), l’Uzbekistan agli ottavi (3-2) e il Burkina Faso ai quarti (1-0), raggiungendo la prima storica semifinale della storia azzurra nella competizione in sette partecipazioni (1991, 1993, 2005, 2009, 2013, 2019 e 2025).

13:35

Dove e a che ora vedere Italia-Austria

La semifinale tra Italia e Austria è in programma oggi alle 14 italiane: ecco dove sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming.