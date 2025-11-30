Roma-Napoli, Atalanta-Fiorentina, Pisa-Inter e Lecce-Torino: le ultimissime
La sfida dell'Olimpico la vince dal Napoli con un gol di Neres al 35' del primo tempo. Una rete in contropiede, con pallone recuperato al limite dell'area - la Roma chiede un fallo su Koné - e poi trasformato in gol dall'asse Neres - Hojlund.
L'Atalanta torna a vincere: 2-0 alla New Balance Arena contro la Fiorentina. Palladino trova la seconda vittoria consecutiva nella sua nuova esperienza con i bergamaschi, la prima in campionato contro la sua ex squadra, che sprofonda sempre di più.
Dopo le sconfitte nel derby e in Champions League contro l'Atletico Madrid, l'Inter torna alla vittoria: 2-0 al Pisa, che non riesce a centrare il suo settimo risultato utile consecutivo nonostante una buona prestazione. Alla Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani gara equilibrata per larghi tratti, decisa da una doppietta Lautaro Martinez.
Terza vittoria in campionato per il Lecce di Eusebio Di Francesco: al Via del Mare battuto 2-1 il Torino nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Gol di Coulibaly al 20', Banda al 22' e Adams al 57'.