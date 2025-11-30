Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma-Napoli, Atalanta-Fiorentina, Pisa-Inter e Lecce-Torino: le ultimissime

Roma-Napoli, Atalanta-Fiorentina, Pisa-Inter e Lecce-Torino: le ultimissime

Gli azzurri vincono all'Olimpico. Crisi nera per i viola. Lautaro segna una doppietta all'Anconetani. I salentini si impongono sui granata
2 min
TagsRomanapoliFiorentina

 

La sfida dell'Olimpico la vince dal Napoli con un gol di Neres al 35' del primo tempo. Una rete in contropiede, con pallone recuperato al limite dell'area - la Roma chiede un fallo su Koné - e poi trasformato in gol dall'asse Neres - Hojlund. 

L'Atalanta torna a vincere: 2-0 alla New Balance Arena contro la FiorentinaPalladino trova la seconda vittoria consecutiva nella sua nuova esperienza con i bergamaschi, la prima in campionato contro la sua ex squadra, che sprofonda sempre di più.       

Dopo le sconfitte nel derby e in Champions League contro l'Atletico Madridl'Inter torna alla vittoria: 2-0 al Pisa, che non riesce a centrare il suo settimo risultato utile consecutivo nonostante una buona prestazione. Alla Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani gara equilibrata per larghi tratti, decisa da una doppietta Lautaro Martinez. 

Terza vittoria in campionato per il Lecce di Eusebio Di Francescoal Via del Mare battuto 2-1 il Torino nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Gol di Coulibaly al 20', Banda al 22' e Adams al 57'.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS