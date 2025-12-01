Bologna-Cremonese, Serie B, Mondiali e basket: le ultimissime

Si ferma sul più bello il Bologna di Vincenzo Italiano che dopo tre vittorie di fila perde 3-1 contro la Cremonese, trascinata al Dall'Ara da un super Vardy (doppietta per lui) nel posticipo della 13ª giornata di Serie A. Un'occasione persa per i rossoblù, che mancano l'aggancio a Inter e Roma al secondo posto e restano a -4 dalla vetta, occupata ora da Napoli e Milan.

Il Benevento di Antonio Floro Flores fa suo il derby con la Salernitana di Giuseppe Raffaele, vincendo con il roboante punteggio di 5-1.

Ai prossimi Mondiali, quelli che nel 2026 si svolgeranno tra Messico, Stati Uniti e Canada, potrebbe esserci un'importante novità: il Var potrebbe intervenire per revocare l'assegnazione di un calcio d'angolo, se questo fosse concesso per errore. L'indiscrezione arriva dai tabloid inglese, secondo i quali la proposta sarebbe finita sui tavoli della FIFA per discuterla in vista della Coppa del Mondo.

Grande vittoria degli azzurri di Banchi (al primo successo sulla panchina dell'Italia), che dopo il ko incassato a Tortona contro l'Islanda nel match d'esordio, si impongono alla 'Svyturio Arena' di Klaipeda, contro la Lituania nella 2ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2027.